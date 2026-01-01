Το Komga είναι ένας διακομιστής πολυμέσων ανοιχτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένος για κόμικς, manga, BDs, περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία. Σαρώνει τη βιβλιοθήκη σας από CBZ, CBR, EPUB, PDF και άλλες μορφές αρχείων, εξάγει μεταδεδομένα, δημιουργεί μικρογραφίες και εκθέτει τα πάντα μέσω ενός γρήγορου αναγνώστη ιστού, καθώς και ροών OPDS, Kobo Sync και KOReader Sync για εγγενείς εφαρμογές και συσκευές e-ink.

Η αυτο-φιλοξενία του Komga στο VPS σας μετατρέπει οποιονδήποτε φάκελο αρχείων κόμικς και manga σε μια ιδιωτική, φιλική προς κινητά βιβλιοθήκη που μπορείτε να διαβάσετε από οπουδήποτε — στον ιστό, σε μια συσκευή e-ink Kobo ή KOReader, ή μέσω εφαρμογών συμβατών με OPDS όπως Panels, Chunky και KyBook. Δεν υπάρχουν συνδρομές, ούτε DRM, και καμία πλατφόρμα δεν αποφασίζει τι παραμένει στη βιβλιοθήκη σας.