Αναπτύξτε την Komga με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής πολυμέσων για κόμικς, manga, περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία με υποστήριξη OPDS, Kobo Sync και KOReader Sync.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Komga
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Komga
Το Komga είναι ένας διακομιστής πολυμέσων ανοιχτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένος για κόμικς, manga, BDs, περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία. Σαρώνει τη βιβλιοθήκη σας από CBZ, CBR, EPUB, PDF και άλλες μορφές αρχείων, εξάγει μεταδεδομένα, δημιουργεί μικρογραφίες και εκθέτει τα πάντα μέσω ενός γρήγορου αναγνώστη ιστού, καθώς και ροών OPDS, Kobo Sync και KOReader Sync για εγγενείς εφαρμογές και συσκευές e-ink.
Η αυτο-φιλοξενία του Komga στο VPS σας μετατρέπει οποιονδήποτε φάκελο αρχείων κόμικς και manga σε μια ιδιωτική, φιλική προς κινητά βιβλιοθήκη που μπορείτε να διαβάσετε από οπουδήποτε — στον ιστό, σε μια συσκευή e-ink Kobo ή KOReader, ή μέσω εφαρμογών συμβατών με OPDS όπως Panels, Chunky και KyBook. Δεν υπάρχουν συνδρομές, ούτε DRM, και καμία πλατφόρμα δεν αποφασίζει τι παραμένει στη βιβλιοθήκη σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Komga
Κόμικς και μορφές eBook
Υποστηρίζει εγγενώς CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB και PDF, με εξαγωγή metadata από ComicInfo.xml, EPUB OPF και ComicRack tags.
Ενσωματωμένος αναγνώστης ιστού
Γρήγορο, ανταποκρινόμενο web reader με λειτουργία διπλής σελίδας, διατάξεις προσαρμογής στο πλάτος και στο ύψος, και συγχρονισμό της προόδου ανάγνωσης σε όλες τις συσκευές.
Ροές OPDS
Τα τελικά σημεία OPDS v1 και v2 καθιστούν το Komga συμβατό με εγγενείς αναγνώστες όπως τα Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, και δεκάδες άλλους άμεσα.
Kobo και KOReader συγχρονισμός
Η εγγενής υποστήριξη Kobo Sync και KOReader Sync προωθεί νέο περιεχόμενο και θυμάται τη θέση ανάγνωσης σε συσκευές e-ink χωρίς χειροκίνητο sideloading αρχείων.
Αυτόματες σαρώσεις βιβλιοθήκης
Η ζωντανή παρακολούθηση του filesystem, μαζί με προγραμματισμένες σαρώσεις, διατηρούν τη βιβλιοθήκη συγχρονισμένη καθώς προσθέτετε νέα αρχεία κόμικ και eBook στον φάκελο δεδομένων.
Πολυχρηστικό και κοινή χρήση
Οι βιβλιοθήκες ανά χρήστη, οι περιορισμοί ηλικίας και οι ρόλοι κοινής χρήσης μόνο για ανάγνωση επιτρέπουν σε οικογένειες ή ομάδες ανάγνωσης να μοιράζονται έναν server χωρίς να παρεμβαίνουν η μία στην άλλη.
Γιατί να τρέξω Komga στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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