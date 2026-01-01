Το Novu είναι μια πλατφόρμα υποδομής ειδοποιήσεων ανοιχτού κώδικα που δίνει στις ομάδες προϊόντων και μηχανικών ένα ενιαίο API για την αποστολή ειδοποιήσεων σε κάθε κανάλι — email, SMS, push, in-app και chat. Αντί να ενσωματώνετε ξεχωριστούς παρόχους για κάθε κανάλι, το Novu δρομολογεί όλες τις ειδοποιήσεις μέσω ενός συστήματος με ένα οπτικό workflow builder, προτιμήσεις καναλιών ανά χρήστη και ένα αρχείο καταγραφής παράδοσης για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αποτυχημένες αποστολές.

Το self-hosting του Novu διατηρεί το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων, τα δεδομένα συνδρομητών και τα διαπιστευτήρια παρόχων εξ ολοκλήρου στη δική σας infrastructure. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά ειδοποίηση, κανένα δεδομένο δεν φεύγει από τους servers σας, και πλήρης έλεγχος των rate limits και των retry policies — καθιστώντας το τη σωστή επιλογή για εφαρμογές ευαίσθητες στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και ομάδες που χρειάζονται προβλέψιμο κόστος ειδοποιήσεων σε κλίμακα.