Εγκαταστήστε το Novu με ένα κλικ.
Υποδομή ειδοποιήσεων ανοιχτού κώδικα για την αποστολή email, SMS, push και in-app ειδοποιήσεων μέσω ενός ενιαίου API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Novu
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Novu
Το Novu είναι μια πλατφόρμα υποδομής ειδοποιήσεων ανοιχτού κώδικα που δίνει στις ομάδες προϊόντων και μηχανικών ένα ενιαίο API για την αποστολή ειδοποιήσεων σε κάθε κανάλι — email, SMS, push, in-app και chat. Αντί να ενσωματώνετε ξεχωριστούς παρόχους για κάθε κανάλι, το Novu δρομολογεί όλες τις ειδοποιήσεις μέσω ενός συστήματος με ένα οπτικό workflow builder, προτιμήσεις καναλιών ανά χρήστη και ένα αρχείο καταγραφής παράδοσης για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αποτυχημένες αποστολές.
Το self-hosting του Novu διατηρεί το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων, τα δεδομένα συνδρομητών και τα διαπιστευτήρια παρόχων εξ ολοκλήρου στη δική σας infrastructure. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά ειδοποίηση, κανένα δεδομένο δεν φεύγει από τους servers σας, και πλήρης έλεγχος των rate limits και των retry policies — καθιστώντας το τη σωστή επιλογή για εφαρμογές ευαίσθητες στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και ομάδες που χρειάζονται προβλέψιμο κόστος ειδοποιήσεων σε κλίμακα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Novu
Πολυκαναλική Παράδοση
Στείλτε ειδοποιήσεις email, SMS, push, εντός εφαρμογής και chat μέσω ενός ενιαίου API, χωρίς να ενσωματώνετε κάθε πάροχο ξεχωριστά.
Οπτικός workflow builder
Σχεδιάστε ακολουθίες ειδοποιήσεων πολλαπλών βημάτων με λογική διακλάδωσης και καθυστερήσεις χρησιμοποιώντας ένα drag-and-drop editor - χωρίς να απαιτείται κώδικας.
50+ Ενσωματώσεις Παρόχων
Συνδεθείτε με τα SendGrid, Twilio, FCM, Slack και 50+ άλλους παρόχους με προκατασκευασμένες ενσωματώσεις που διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου από το dashboard UI.
Προτιμήσεις Συνδρομητών
Επιτρέψτε στους χρήστες να ελέγχουν ποια κανάλια ειδοποιήσεων λαμβάνουν ανά θέμα, μειώνοντας τις απεγγραφές και βελτιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση.
Παρατηρησιμότητα παράδοσης
Ελέγξτε την κατάσταση κάθε ειδοποίησης σε ένα αρχείο καταγραφής παράδοσης σε πραγματικό χρόνο, με αριθμό επαναλήψεων, αποκρίσεις παρόχου και λεπτομέρειες σφαλμάτων.
Γιατί να τρέξω Novu στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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