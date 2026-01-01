Αναπτύξτε το OpenEMR με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας ανοιχτού κώδικα και σύστημα διαχείρισης ιατρικών πρακτικών που χρησιμοποιείται από κλινικές και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenEMR
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenEMR
Το OpenEMR είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας (EHR) ανοιχτού κώδικα και διαχείρισης ιατρικής πρακτικής στον κόσμο. Σχεδιασμένο για μικρές κλινικές έως μεγάλους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, παρέχει μια πλήρη σουίτα εργαλείων για την καταχώριση ασθενών, την κλινική τεκμηρίωση, τον προγραμματισμό, την τιμολόγηση και την αναφορά — όλα μέσα σε μια ενιαία αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenEMR στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων ασθενών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς απορρήτου και διατηρώντας τα ιατρικά αρχεία σε υποδομή που σας ανήκει. Χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά χρήστη και με μια ενεργή παγκόσμια κοινότητα, το OpenEMR αποτελεί μια αποδεδειγμένη εναλλακτική λύση στα ακριβά ιδιόκτητα συστήματα EHR.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenEMR
Διαχείριση αρχείων ασθενών
Αποθηκεύει και ανακτά πλήρη ιατρικά ιστορικά ασθενών, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών στοιχείων, ιατρικού ιστορικού, αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, συνταγών και κλινικών σημειώσεων, σε δομημένο αρχείο.
Προγραμματισμός ραντεβού
Διαχειριστείτε ημερολόγια παρόχων, ραντεβού ασθενών και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις με έναν προγραμματιστή πολλαπλών πόρων που χειρίζεται πολλούς επαγγελματίες και τοποθεσίες.
Χρέωση και κωδικοποίηση
Δημιουργήστε αιτήσεις ασφάλισης με υποστήριξη κωδικοποίησης ICD-10 και CPT, παρακολουθήστε πληρωμές και διαχειριστείτε εμβάσματα για να μειώσετε το διοικητικό κόστος τιμολόγησης.
Υποστήριξη κλινικής απόφασης
Ανάδειξη προειδοποιήσεων αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, ειδοποιήσεων αλλεργιών και υπενθυμίσεων προληπτικής φροντίδας στο σημείο περίθαλψης για την υποστήριξη ασφαλέστερων κλινικών αποφάσεων.
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εργαστήρια
Στείλτε συνταγές ηλεκτρονικά σε φαρμακεία και λαμβάνετε δομημένα εργαστηριακά αποτελέσματα απευθείας στα αρχεία ασθενών χωρίς μη αυτόματη επανεισαγωγή.
Γιατί να τρέξω OpenEMR στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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