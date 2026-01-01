Το OpenEMR είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας (EHR) ανοιχτού κώδικα και διαχείρισης ιατρικής πρακτικής στον κόσμο. Σχεδιασμένο για μικρές κλινικές έως μεγάλους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, παρέχει μια πλήρη σουίτα εργαλείων για την καταχώριση ασθενών, την κλινική τεκμηρίωση, τον προγραμματισμό, την τιμολόγηση και την αναφορά — όλα μέσα σε μια ενιαία αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenEMR στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων ασθενών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς απορρήτου και διατηρώντας τα ιατρικά αρχεία σε υποδομή που σας ανήκει. Χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά χρήστη και με μια ενεργή παγκόσμια κοινότητα, το OpenEMR αποτελεί μια αποδεδειγμένη εναλλακτική λύση στα ακριβά ιδιόκτητα συστήματα EHR.