Έκπτωση έως 69% για OpenEMR

Αναπτύξτε το OpenEMR με εγκατάσταση ενός κλικ.

Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας ανοιχτού κώδικα και σύστημα διαχείρισης ιατρικών πρακτικών που χρησιμοποιείται από κλινικές και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το OpenEMR με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenEMR

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenEMR

Το OpenEMR είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας (EHR) ανοιχτού κώδικα και διαχείρισης ιατρικής πρακτικής στον κόσμο. Σχεδιασμένο για μικρές κλινικές έως μεγάλους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, παρέχει μια πλήρη σουίτα εργαλείων για την καταχώριση ασθενών, την κλινική τεκμηρίωση, τον προγραμματισμό, την τιμολόγηση και την αναφορά — όλα μέσα σε μια ενιαία αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenEMR στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων ασθενών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς απορρήτου και διατηρώντας τα ιατρικά αρχεία σε υποδομή που σας ανήκει. Χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά χρήστη και με μια ενεργή παγκόσμια κοινότητα, το OpenEMR αποτελεί μια αποδεδειγμένη εναλλακτική λύση στα ακριβά ιδιόκτητα συστήματα EHR.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του OpenEMR

Διαχείριση αρχείων ασθενών

Αποθηκεύει και ανακτά πλήρη ιατρικά ιστορικά ασθενών, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών στοιχείων, ιατρικού ιστορικού, αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, συνταγών και κλινικών σημειώσεων, σε δομημένο αρχείο.

Προγραμματισμός ραντεβού

Διαχειριστείτε ημερολόγια παρόχων, ραντεβού ασθενών και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις με έναν προγραμματιστή πολλαπλών πόρων που χειρίζεται πολλούς επαγγελματίες και τοποθεσίες.

Χρέωση και κωδικοποίηση

Δημιουργήστε αιτήσεις ασφάλισης με υποστήριξη κωδικοποίησης ICD-10 και CPT, παρακολουθήστε πληρωμές και διαχειριστείτε εμβάσματα για να μειώσετε το διοικητικό κόστος τιμολόγησης.

Υποστήριξη κλινικής απόφασης

Ανάδειξη προειδοποιήσεων αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, ειδοποιήσεων αλλεργιών και υπενθυμίσεων προληπτικής φροντίδας στο σημείο περίθαλψης για την υποστήριξη ασφαλέστερων κλινικών αποφάσεων.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εργαστήρια

Στείλτε συνταγές ηλεκτρονικά σε φαρμακεία και λαμβάνετε δομημένα εργαστηριακά αποτελέσματα απευθείας στα αρχεία ασθενών χωρίς μη αυτόματη επανεισαγωγή.

Γιατί να τρέξω OpenEMR στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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