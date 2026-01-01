Η Chroma είναι μια ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων embeddings, ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές AI που χρειάζονται να αποθηκεύουν, να ευρετηριάζουν και να αναζητούν διανυσματικά embeddings υψηλής διάστασης. Ενσωματώνεται εγγενώς με τα LangChain, LlamaIndex και το OpenAI SDK, καθιστώντας την τον ταχύτερο τρόπο για να προσθέσετε δυνατότητες σημαντικής αναζήτησης και παραγωγής με ενίσχυση ανάκτησης (RAG) σε οποιαδήποτε εφαρμογή, χωρίς να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη υποδομή διανυσμάτων.

Η self-hosting της Chroma στο VPS σας διατηρεί τα embeddings, τα δεδομένα εγγράφων και τα μοτίβα ερωτημάτων σας υπό τον έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά ερώτημα και με την ευελιξία να προσαρμόζετε τους πόρους καθώς η συλλογή σας επεκτείνεται.