Αναπτύξτε το Chroma με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source vector database για εφαρμογές AI, semantic search και retrieval-augmented generation pipelines.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Chroma
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Chroma
Η Chroma είναι μια ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων embeddings, ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές AI που χρειάζονται να αποθηκεύουν, να ευρετηριάζουν και να αναζητούν διανυσματικά embeddings υψηλής διάστασης. Ενσωματώνεται εγγενώς με τα LangChain, LlamaIndex και το OpenAI SDK, καθιστώντας την τον ταχύτερο τρόπο για να προσθέσετε δυνατότητες σημαντικής αναζήτησης και παραγωγής με ενίσχυση ανάκτησης (RAG) σε οποιαδήποτε εφαρμογή, χωρίς να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη υποδομή διανυσμάτων.
Η self-hosting της Chroma στο VPS σας διατηρεί τα embeddings, τα δεδομένα εγγράφων και τα μοτίβα ερωτημάτων σας υπό τον έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά ερώτημα και με την ευελιξία να προσαρμόζετε τους πόρους καθώς η συλλογή σας επεκτείνεται.
Βασικά χαρακτηριστικά του Chroma
RAG Pipeline έτοιμο
Σχεδιασμένο ως το επίπεδο ανάκτησης για εφαρμογές LLM, ώστε να μπορείτε να θεμελιώσετε τις αποκρίσεις του μοντέλου στα δικά σας έγγραφα με ελάχιστη εργασία ενσωμάτωσης.
Ενσωματώσεις πλαισίου
Εγγενής υποστήριξη για LangChain, LlamaIndex και το OpenAI SDK σημαίνει ότι ο υπάρχων κώδικας AI σας συνδέεται με το Chroma με λίγες μόνο γραμμές διαμόρφωσης.
Metadata φιλτράρισμα
Συνδυάστε το vector similarity search με φίλτρα δομημένων μεταδεδομένων για να περιορίσετε τα αποτελέσματα ανά ημερομηνία, κατηγορία ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό χωρίς post-processing.
Πολλαπλές Μετρικές Απόστασης
Επιλέξτε ομοιότητα συνημιτόνου, απόσταση L2 ή εσωτερικό γινόμενο ανά συλλογή για να ταιριάζει με τη μετρική με την οποία εκπαιδεύτηκε το μοντέλο ενσωμάτωσης για ακριβή αποτελέσματα.
Μόνιμη Αποθήκευση
Τα Embeddings και τα indexes επιβιώνουν επανεκκινήσεις και ενημερώσεις, έτσι η βάση γνώσεών σας παραμένει ανέπαφη χωρίς επανεισαγωγή εγγράφων μετά από κάθε αλλαγή deployment.
Γιατί να τρέχω Chroma στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.