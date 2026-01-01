Αναπτύξτε το ezBookKeeping με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης προσωπικών οικονομικών με UI με προτεραιότητα στα κινητά, γραφήματα και σάρωση αποδείξεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ezBookKeeping
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ezBookKeeping
Το ezBookKeeping είναι μια ελαφριά εφαρμογή προσωπικών οικονομικών ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για γρήγορη, απρόσκοπτη παρακολούθηση καθημερινών εξόδων. Κατασκευασμένο ως ένα ενιαίο container με αποθήκευση SQLite, λειτουργεί άνετα σε ελάχιστο hardware — από ένα Raspberry Pi έως ένα μικρό VPS — χωρίς να απαιτείται database server.
Σε αντίθεση με τα πιο βαριά εργαλεία λογιστικής διπλογραφίας, το ezBookKeeping εστιάζει σε αυτό που χρειάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι: ένα καθαρό mobile-first interface για γρήγορη καταγραφή συναλλαγών, οπτικοποίηση των δαπανών ανά κατηγορία, και παρακολούθηση των προσωπικών προϋπολογισμών. Το Self-hosting διατηρεί το ιστορικό των συναλλαγών σας εντελώς ιδιωτικό, χωρίς καμία εφαρμογή finance app τρίτου μέρους να βλέπει ποτέ τα δεδομένα των δαπανών σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του ezBookKeeping
PWA πρώτα για κινητά
Εγκαταστήστε το ezBookKeeping ως progressive web app σε οποιοδήποτε τηλέφωνο για καταγραφή εξόδων σαν σε εγγενή εφαρμογή, χωρίς λήψη από app store.
Σάρωση OCR αποδείξεων
Σαρώστε τις χάρτινες αποδείξεις για να εξάγετε αυτόματα ποσά συναλλαγών και εμπόρους, περιορίζοντας τη χειροκίνητη καταχώριση δεδομένων.
Πολυνομισματική υποστήριξη
Παρακολουθήστε τα έξοδα σε πολλά νομίσματα με αυτόματη μετατροπή συναλλαγματικής ισοτιμίας για ταξίδια και διεθνείς δαπάνες.
Γραφήματα & στατιστικά
Οπτικοποιήστε τις τάσεις δαπανών ανά κατηγορία, λογαριασμό και χρονική περίοδο με ενσωματωμένα γραφήματα και συνοπτικά στατιστικά στοιχεία.
Εισαγωγή CSV και Alipay
Εισαγωγή ιστορικού συναλλαγών από αρχεία CSV και μεγάλες πλατφόρμες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των Alipay και WeChat Pay.
Γιατί να τρέξω ezBookKeeping στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.