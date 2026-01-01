Το ezBookKeeping είναι μια ελαφριά εφαρμογή προσωπικών οικονομικών ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για γρήγορη, απρόσκοπτη παρακολούθηση καθημερινών εξόδων. Κατασκευασμένο ως ένα ενιαίο container με αποθήκευση SQLite, λειτουργεί άνετα σε ελάχιστο hardware — από ένα Raspberry Pi έως ένα μικρό VPS — χωρίς να απαιτείται database server.

Σε αντίθεση με τα πιο βαριά εργαλεία λογιστικής διπλογραφίας, το ezBookKeeping εστιάζει σε αυτό που χρειάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι: ένα καθαρό mobile-first interface για γρήγορη καταγραφή συναλλαγών, οπτικοποίηση των δαπανών ανά κατηγορία, και παρακολούθηση των προσωπικών προϋπολογισμών. Το Self-hosting διατηρεί το ιστορικό των συναλλαγών σας εντελώς ιδιωτικό, χωρίς καμία εφαρμογή finance app τρίτου μέρους να βλέπει ποτέ τα δεδομένα των δαπανών σας.