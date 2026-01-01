Το Forgejo είναι μια υπηρεσία Git που βασίζεται στην κοινότητα, με self-hosted εγκατάσταση, η οποία προέκυψε ως fork του Gitea με ισχυρή εστίαση στη διαφάνεια και την ενδυνάμωση των χρηστών. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι ομάδες για να φιλοξενούν, να συνεργάζονται και να διαχειρίζονται έργα λογισμικού — από τη διαχείριση αποθετηρίων και την αναθεώρηση κώδικα έως την παρακολούθηση ζητημάτων, τα wikis και τις ενσωματωμένες CI/CD Actions — σε ένα ελαφρύ, αποδοτικό σε πόρους πακέτο που λειτουργεί άνετα σε ένα μικρό VPS.

Το self-hosting της υποδομής Git σας με το Forgejo σημαίνει πλήρη ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικά σας, καμία εξάρτηση από πλατφόρμες τρίτων, και πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Αποκτάτε λειτουργίες συνεργασίας επιπέδου enterprise χωρίς τιμολόγηση ανά θέση χρήστη ή τον κίνδυνο αλλαγών πολιτικής από εξωτερικούς παρόχους που θα αποκλείσουν την ομάδα σας από τα δικά της αποθετήρια.