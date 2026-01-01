Αναπτύξτε το Forgejo με ένα κλικ.
Ελαφριά αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία Git με πλήρες web interface, pull requests, issue tracking και CI/CD pipelines.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Forgejo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Forgejo
Το Forgejo είναι μια υπηρεσία Git που βασίζεται στην κοινότητα, με self-hosted εγκατάσταση, η οποία προέκυψε ως fork του Gitea με ισχυρή εστίαση στη διαφάνεια και την ενδυνάμωση των χρηστών. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι ομάδες για να φιλοξενούν, να συνεργάζονται και να διαχειρίζονται έργα λογισμικού — από τη διαχείριση αποθετηρίων και την αναθεώρηση κώδικα έως την παρακολούθηση ζητημάτων, τα wikis και τις ενσωματωμένες CI/CD Actions — σε ένα ελαφρύ, αποδοτικό σε πόρους πακέτο που λειτουργεί άνετα σε ένα μικρό VPS.
Το self-hosting της υποδομής Git σας με το Forgejo σημαίνει πλήρη ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικά σας, καμία εξάρτηση από πλατφόρμες τρίτων, και πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Αποκτάτε λειτουργίες συνεργασίας επιπέδου enterprise χωρίς τιμολόγηση ανά θέση χρήστη ή τον κίνδυνο αλλαγών πολιτικής από εξωτερικούς παρόχους που θα αποκλείσουν την ομάδα σας από τα δικά της αποθετήρια.
Βασικά χαρακτηριστικά του Forgejo
Πλήρες Git Hosting
Φιλοξενήστε αποθετήρια με πρόσβαση SSH και HTTPS, προστασία κλάδων και ένα πρόγραμμα προβολής διαφορών βασισμένο στο web για αναθεώρηση κώδικα.
Pull requests & reviews
Δομημένη ροή εργασιών code review με σχόλια εντός κώδικα, απαιτήσεις έγκρισης και στρατηγικές συγχώνευσης για έλεγχο ποιότητας.
Παρακολούθηση θεμάτων
Ενσωματωμένο issue tracker με ετικέτες, ορόσημα και πίνακες έργων για τη διαχείριση της εργασίας παράλληλα με τον κώδικα με τον οποίο σχετίζεται.
Ενσωματωμένες ενέργειες CI/CD
Η αυτοματοποίηση συμβατή με GitHub Actions σάς επιτρέπει να εκτελείτε δοκιμές και αναπτύξεις απευθείας στο Forgejo χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες CI.
Μητρώο πακέτων
Φιλοξενήστε Docker images, NPM packages και άλλα αντικείμενα στην ίδια πλατφόρμα με τον πηγαίο κώδικά σας για μια ενοποιημένη αλυσίδα εφοδιασμού.
Υποστήριξη ομοσπονδίας
Η federation που βασίζεται στο ActivityPub επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ instances, μειώνοντας την εξάρτηση από οποιονδήποτε μεμονωμένο κεντρικό hosting provider.
Γιατί να τρέξω Forgejo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.