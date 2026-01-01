Αναπτύξτε το Halo με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονο CMS ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ιστολογίων, ιστοσελίδων και ιστοσελίδων με επίκεντρο το περιεχόμενο, με αγορά πρόσθετων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Halo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Halo
Το Halo είναι ένα πλήρως ανοικτού κώδικα, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) χτισμένο σε Spring Boot και reactive PostgreSQL. Προσφέρει μια πλούσια αγορά plugins και θεμάτων, έναν επεξεργαστή βασισμένο σε μπλοκ, δημοσίευση πολλαπλών τύπων περιεχομένου και μια καθαρή κονσόλα διαχείρισης — καθιστώντας το κατάλληλο για τα πάντα, από προσωπικά ιστολόγια έως εταιρικούς ιστότοπους.
Με πάνω από 39.000 GitHub stars και ενεργή ανάπτυξη, το Halo είναι μία από τις πιο ευρέως υιοθετημένες αυτο-φιλοξενούμενες πλατφόρμες CMS. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο του περιεχομένου σας, χωρίς χρεώσεις ανά δημοσίευση και την ευελιξία να επεκτείνετε την πλατφόρμα με plugins χωρίς να περιορίζεστε από ένα επίπεδο συνδρομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Halo
Αγορά Plugin
Επεκτείνετε το Halo με community plugins για SEO, σχόλια, αναζήτηση, κοινή χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα - εγκατεστημένα απευθείας από την κονσόλα διαχείρισης.
Σύστημα θεμάτων
Αλλάξτε ή προσαρμόστε την εμφάνιση του site σας με μια πλήρη μηχανή θεμάτων και ένα ενεργό marketplace κοινοτικών θεμάτων.
Πρόγραμμα επεξεργασίας βασισμένο σε μπλοκ
Δημιουργήστε πλούσιο περιεχόμενο με έναν σύγχρονο επεξεργαστή μπλοκ που υποστηρίζει εικόνες, ενσωματώσεις, μπλοκ κώδικα και προσαρμοσμένες διατάξεις χωρίς να αγγίξετε HTML.
Πολλαπλοί τύποι περιεχομένου
Δημοσιεύστε αναρτήσεις, σελίδες και στιγμές (microblogs) από μία ενιαία πλατφόρμα, καλύπτοντας τις ανάγκες περιεχομένου τόσο μεγάλης όσο και μικρής διάρκειας.
REST & GraphQL APIs
Εκθέστε το περιεχόμενό σας μέσω ενσωματωμένων APIs για να τροφοδοτήσετε headless deployments, mobile apps ή ενσωματώσεις τρίτων.
Γιατί να τρέξω Halo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.