Το Halo είναι ένα πλήρως ανοικτού κώδικα, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) χτισμένο σε Spring Boot και reactive PostgreSQL. Προσφέρει μια πλούσια αγορά plugins και θεμάτων, έναν επεξεργαστή βασισμένο σε μπλοκ, δημοσίευση πολλαπλών τύπων περιεχομένου και μια καθαρή κονσόλα διαχείρισης — καθιστώντας το κατάλληλο για τα πάντα, από προσωπικά ιστολόγια έως εταιρικούς ιστότοπους.

Με πάνω από 39.000 GitHub stars και ενεργή ανάπτυξη, το Halo είναι μία από τις πιο ευρέως υιοθετημένες αυτο-φιλοξενούμενες πλατφόρμες CMS. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο του περιεχομένου σας, χωρίς χρεώσεις ανά δημοσίευση και την ευελιξία να επεκτείνετε την πλατφόρμα με plugins χωρίς να περιορίζεστε από ένα επίπεδο συνδρομής.