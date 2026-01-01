Αναπτύξτε το Mailtrain με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα newsletter για τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την αποστολή μαζικών καμπανιών email σε λίστες συνδρομητών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mailtrain
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mailtrain
Το Mailtrain είναι μια εφαρμογή newsletter ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, βασισμένη σε Node.js, με υποστήριξη για καμπάνιες email μεγάλης κλίμακας. Παρέχει πλήρη διαχείριση λιστών συνδρομητών, τμηματοποίηση, πρότυπα email βασισμένα σε MJML, A/B testing, αυτοματοποίηση καμπανιών και λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία — όλα αυτά λειτουργούν σε υποδομή που εσείς ελέγχετε.
Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες email SaaS που χρεώνουν ανά συνδρομητή ή ανά αποστολή, το Mailtrain σας παρέχει απεριόριστη δυνατότητα αποστολής μέσω του δικού σας παρόχου SMTP. Τα δεδομένα των συνδρομητών σας, το ιστορικό καμπανιών και τα αναλυτικά στοιχεία αφοσίωσης παραμένουν στον δικό σας VPS, χωρίς χρεώσεις ανά email και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει MariaDB, Redis και MongoDB για πλήρη άμεση λειτουργία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mailtrain
Διαχείριση λίστας συνδρομητών
Δημιουργία και διαχείριση πολλαπλών λιστών συνδρομητών με προσαρμοσμένα πεδία, τμηματοποίηση και αυτοματοποιημένο καθαρισμό λιστών για να διατηρείτε οργανωμένο το κοινό σας.
Αυτοματοποίηση καμπάνιας
Δημιουργήστε ενεργοποιούμενες ακολουθίες email και καμπάνιες βασισμένες σε RSS που αποστέλλονται αυτόματα με βάση τις ενέργειες των συνδρομητών ή προγραμματισμένα διαστήματα.
MJML πρότυπα email
Σχεδιάστε responsive πρότυπα email χρησιμοποιώντας το MJML framework απευθείας στον browser με έναν ενσωματωμένο visual editor για pixel-perfect layouts.
A/B testing
Πραγματοποιήστε δοκιμές A/B στις γραμμές θέματος και στο περιεχόμενο για να βελτιστοποιήσετε τα ποσοστά ανοίγματος και τα ποσοστά κλικ πριν στείλετε στην πλήρη λίστα σας.
Αναλύσεις καμπάνιας
Παρακολουθήστε τα ανοίγματα, τα κλικ, τις απεγγραφές και τις αναπηδήσεις ανά καμπάνια με λεπτομερείς αναφορές για να μετρήσετε και να βελτιώσετε τις επιδόσεις των email με την πάροδο του χρόνου.
Πολυχρηστική πρόσβαση
Παρέχετε στα μέλη της ομάδας πρόσβαση βάσει ρόλων με λεπτομερή δικαιώματα και ιεραρχικούς χώρους ονομάτων για τη διαχείριση καμπανιών σε όλα τα τμήματα ή τους πελάτες.
Γιατί να τρέξω Mailtrain στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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