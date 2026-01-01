Το Mailtrain είναι μια εφαρμογή newsletter ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, βασισμένη σε Node.js, με υποστήριξη για καμπάνιες email μεγάλης κλίμακας. Παρέχει πλήρη διαχείριση λιστών συνδρομητών, τμηματοποίηση, πρότυπα email βασισμένα σε MJML, A/B testing, αυτοματοποίηση καμπανιών και λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία — όλα αυτά λειτουργούν σε υποδομή που εσείς ελέγχετε.

Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες email SaaS που χρεώνουν ανά συνδρομητή ή ανά αποστολή, το Mailtrain σας παρέχει απεριόριστη δυνατότητα αποστολής μέσω του δικού σας παρόχου SMTP. Τα δεδομένα των συνδρομητών σας, το ιστορικό καμπανιών και τα αναλυτικά στοιχεία αφοσίωσης παραμένουν στον δικό σας VPS, χωρίς χρεώσεις ανά email και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει MariaDB, Redis και MongoDB για πλήρη άμεση λειτουργία.