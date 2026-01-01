Το PeerTube είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα, ομοσπονδιακή πλατφόρμα video hosting, χτισμένη ως μια αυτο-κυρίαρχη εναλλακτική λύση για το YouTube και το Vimeo. Κάθε περίπτωση PeerTube είναι ανεξάρτητη αλλά διασυνδεδεμένη μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub, έτσι ώστε οι θεατές σας να μπορούν να ακολουθούν κανάλια από οποιονδήποτε άλλο PeerTube server, ενώ κάθε βίντεο, σχόλιο και συνδρομή βρίσκεται στην υποδομή που ελέγχετε εσείς.

Το WebRTC peer-to-peer streaming επιτρέπει στους θεατές να μοιράζονται εύρος ζώνης μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα μόνο δημοφιλές βίντεο να μην καταρρίπτει τον server σας κατά τη διάρκεια αιχμών κίνησης. Το πακέτο PostgreSQL, Redis και η διοχέτευση μετακωδικοποίησης λειτουργούν εξ ολοκλήρου στο VPS σας, δίνοντας στους δημιουργούς και τις κοινότητες πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου, του κοινού και των πολιτικών εποπτείας τους — χωρίς αλγοριθμική ροή, χωρίς αποχρηματισμό, χωρίς διαφημιστικούς ενδιάμεσους.