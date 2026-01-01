Αναπτύξτε το PeerTube με ένα κλικ.
Ομοσπονδιακή peer-to-peer πλατφόρμα βίντεο για τη δημοσίευση και κοινή χρήση βίντεο χωρίς να εξαρτάται από το YouTube ή την κεντρική υποδομή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PeerTube
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PeerTube
Το PeerTube είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα, ομοσπονδιακή πλατφόρμα video hosting, χτισμένη ως μια αυτο-κυρίαρχη εναλλακτική λύση για το YouTube και το Vimeo. Κάθε περίπτωση PeerTube είναι ανεξάρτητη αλλά διασυνδεδεμένη μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub, έτσι ώστε οι θεατές σας να μπορούν να ακολουθούν κανάλια από οποιονδήποτε άλλο PeerTube server, ενώ κάθε βίντεο, σχόλιο και συνδρομή βρίσκεται στην υποδομή που ελέγχετε εσείς.
Το WebRTC peer-to-peer streaming επιτρέπει στους θεατές να μοιράζονται εύρος ζώνης μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα μόνο δημοφιλές βίντεο να μην καταρρίπτει τον server σας κατά τη διάρκεια αιχμών κίνησης. Το πακέτο PostgreSQL, Redis και η διοχέτευση μετακωδικοποίησης λειτουργούν εξ ολοκλήρου στο VPS σας, δίνοντας στους δημιουργούς και τις κοινότητες πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου, του κοινού και των πολιτικών εποπτείας τους — χωρίς αλγοριθμική ροή, χωρίς αποχρηματισμό, χωρίς διαφημιστικούς ενδιάμεσους.
Βασικά χαρακτηριστικά του PeerTube
Διασυνδεδεμένο μέσω ActivityPub
Θεατές από οποιαδήποτε περίπτωση PeerTube, Mastodon ή άλλη περίπτωση ActivityPub μπορούν να ακολουθήσουν το κανάλι σας, να σχολιάσουν και να μοιραστούν βίντεο σε όλο το Fediverse.
Peer-to-peer streaming
Το WebRTC που βασίζεται σε browser μειώνει το server bandwidth επιτρέποντας στους θεατές να μοιράζονται τμήματα βίντεο, ώστε ένα viral upload να μην προκαλέσει crash στο VPS σας.
Ενσωματωμένο transcoding
Η αυτόματη transcoding δημιουργεί πολλαπλά επίπεδα ποιότητας για κάθε μεταφόρτωση - από 240p έως 4K - χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες transcoding.
Live streaming και RTMP
Μεταδώστε ζωντανά από το OBS ή οποιονδήποτε συμβατό με RTMP encoder απευθείας στο κανάλι σας στο PeerTube, με δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγών.
Διαχείριση καναλιών και λιστών αναπαραγωγής
Οργανώστε βίντεο σε κανάλια, λίστες αναπαραγωγής και σειρές με προσαρμοσμένες μικρογραφίες, περιγραφές και δικαιώματα για συνεργάτες.
Open API και embeds
Ενσωματώστε βίντεο οπουδήποτε με ένα iframe μιας γραμμής και ενσωματώστε τα με εξωτερικά εργαλεία μέσω ενός πλήρως τεκμηριωμένου REST API.
Γιατί να τρέξω PeerTube στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.