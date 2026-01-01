Το StarRocks είναι ένα αναλυτικό data warehouse επόμενης γενιάς που προσφέρει χρόνους απόκρισης ερωτημάτων σε κλάσματα του δευτερολέπτου μέσω μιας αρχιτεκτονικής μαζικής παράλληλης επεξεργασίας (MPP) και μιας πλήρως διανυσματικής μηχανής εκτέλεσης. Σχεδιασμένο για αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο, πολυδιάστατη ανάλυση και φόρτους εργασίας υψηλής ταυτόχρονης εκτέλεσης, χειρίζεται σύνολα δεδομένων από gigabytes έως petabytes χωρίς να θυσιάζει την ταχύτητα των ερωτημάτων. Οι έξυπνες υλοποιημένες προβολές ανανεώνονται αυτόματα κατά την εισαγωγή δεδομένων και επιλέγονται διαφανώς κατά τον χρόνο του ερωτήματος, ενώ ένας πλήρως προσαρμοσμένος βελτιστοποιητής βάσει κόστους εξασφαλίζει αποτελεσματικά σχέδια εκτέλεσης σε σύνθετες συνδέσεις και συγκεντρώσεις.

Συμβατό με το πρωτόκολλο MySQL, το StarRocks συνδέεται εγγενώς με BI tools όπως το Apache Superset, το Grafana και το Tableau χωρίς πρόσθετους drivers. Υποστηρίζει άμεση υποβολή ερωτημάτων σε εξωτερικά data lakes, συμπεριλαμβανομένων των Apache Hive, Iceberg, Delta Lake και Hudi, και ενσωματώνεται με τα Kafka, Flink και Spark για streaming ingestion — όλα από μία ενιαία self-hosted εγκατάσταση που εσείς ελέγχετε πλήρως.