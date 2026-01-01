Εγκαταστήστε το StarRocks με ένα κλικ.
Αναλυτική βάση δεδομένων υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη για ερωτήματα υπο-δευτερολέπτου σε δεδομένα κλίμακας petabyte.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για StarRocks
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με StarRocks
Το StarRocks είναι ένα αναλυτικό data warehouse επόμενης γενιάς που προσφέρει χρόνους απόκρισης ερωτημάτων σε κλάσματα του δευτερολέπτου μέσω μιας αρχιτεκτονικής μαζικής παράλληλης επεξεργασίας (MPP) και μιας πλήρως διανυσματικής μηχανής εκτέλεσης. Σχεδιασμένο για αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο, πολυδιάστατη ανάλυση και φόρτους εργασίας υψηλής ταυτόχρονης εκτέλεσης, χειρίζεται σύνολα δεδομένων από gigabytes έως petabytes χωρίς να θυσιάζει την ταχύτητα των ερωτημάτων. Οι έξυπνες υλοποιημένες προβολές ανανεώνονται αυτόματα κατά την εισαγωγή δεδομένων και επιλέγονται διαφανώς κατά τον χρόνο του ερωτήματος, ενώ ένας πλήρως προσαρμοσμένος βελτιστοποιητής βάσει κόστους εξασφαλίζει αποτελεσματικά σχέδια εκτέλεσης σε σύνθετες συνδέσεις και συγκεντρώσεις.
Συμβατό με το πρωτόκολλο MySQL, το StarRocks συνδέεται εγγενώς με BI tools όπως το Apache Superset, το Grafana και το Tableau χωρίς πρόσθετους drivers. Υποστηρίζει άμεση υποβολή ερωτημάτων σε εξωτερικά data lakes, συμπεριλαμβανομένων των Apache Hive, Iceberg, Delta Lake και Hudi, και ενσωματώνεται με τα Kafka, Flink και Spark για streaming ingestion — όλα από μία ενιαία self-hosted εγκατάσταση που εσείς ελέγχετε πλήρως.
Βασικά χαρακτηριστικά του StarRocks
Ερωτήματα κάτω του δευτερολέπτου
Η μηχανή διανυσματοποιημένης εκτέλεσης και ο έξυπνος βελτιστοποιητής βάσει κόστους παρέχουν αναλύσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε τεράστια σύνολα δεδομένων χωρίς προ-συγκέντρωση ή κυβοποίηση δεδομένων.
Real-Time λήψη
Το μοντέλο Πρωτεύοντος Κλειδιού υποστηρίζει ενημερώσεις και εισαγωγές υψηλής απόδοσης και αναζητήσεις κατά σημείο, επιτρέποντας ταυτόχρονη εισαγωγή δεδομένων και εκτέλεση ερωτημάτων σε κλίμακα.
Data Lake Ερωτήματα
Υποβάλετε ερωτήματα σε πίνακες Apache Hive, Iceberg, Delta Lake και Hudi απευθείας χρησιμοποιώντας εξωτερικούς καταλόγους - δεν απαιτείται μεταφορά δεδομένων ή αγωγοί ETL.
MySQL Συμβατό
Συνδέστε οποιοδήποτε MySQL client, BI tool, ή data pipeline απευθείας στο StarRocks χρησιμοποιώντας το τυπικό MySQL protocol χωρίς επιπλέον drivers.
Υλοποιημένες προβολές
Οι έξυπνες υλοποιημένες όψεις ανανεώνονται αυτόματα με τις αλλαγές στα δεδομένα και επαναχρησιμοποιούνται διαφανώς κατά την εκτέλεση ερωτημάτων για να επιταχύνουν τους πίνακες ελέγχου και τις αναφορές.
Γιατί να τρέξω StarRocks στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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