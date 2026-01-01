Αναπτύξτε το Seerr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ενοποιημένη πλατφόρμα αιτημάτων πολυμέσων για Jellyfin, Plex και Emby με αυτοματοποιημένη εκπλήρωση μέσω Sonarr και Radarr.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Seerr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Seerr
Το Seerr είναι μια πλατφόρμα αιτημάτων και ανακάλυψης πολυμέσων ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί τα καλύτερα των Overseerr και Jellyseerr σε μία ενιαία εφαρμογή με εγγενή υποστήριξη για Jellyfin, Plex και Emby. Οι χρήστες αναζητούν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, υποβάλλουν αιτήματα και οι διαχειριστές τα εγκρίνουν μέσω ενός καθαρού πίνακα ελέγχου — ενώ τα Sonarr και Radarr χειρίζονται την πραγματική λήψη αυτόματα.
Το self-hosting του Seerr διατηρεί τα διαπιστευτήρια του media server και τα API keys εντός της δικής σας υποδομής, ενώ δίνει στην οικογένεια και τους φίλους έναν εκλεπτυσμένο τρόπο να ζητούν περιεχόμενο χωρίς άμεση πρόσβαση στα εργαλεία αυτοματοποίησής σας. Η διαθεσιμότητα 24/7 της ανάπτυξης VPS διασφαλίζει ότι οι υποβολές αιτημάτων και οι ειδοποιήσεις λειτουργούν αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το αν το οικιακό σας δίκτυο είναι online.
Βασικά χαρακτηριστικά του Seerr
Υποστήριξη Multi-Server
Λειτουργεί με Jellyfin, Plex, και Emby συμπεριλαμβανομένου του single sign-on, ώστε οι χρήστες να συνδέονται με τα ίδια διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούν για τον media server τους.
Sonarr και Radarr ενσωμάτωση
Αποστέλλει αυτόματα εγκεκριμένα αιτήματα στο Sonarr για τηλεοπτικές σειρές και στο Radarr για ταινίες, ολοκληρώνοντας την πλήρη διαδικασία από το αίτημα έως τη βιβλιοθήκη.
Αποτροπή διπλοτύπων
Σαρώνει τις υπάρχουσες βιβλιοθήκες πολυμέσων πριν αποδεχτεί αιτήματα, αποτρέποντας άσκοπες λήψεις για περιεχόμενο που είναι ήδη διαθέσιμο.
Λεπτομερή δικαιώματα
Οι έλεγχοι πρόσβασης βάσει ρόλων και οι ποσοστώσεις αιτημάτων ανά χρήστη επιτρέπουν στους διαχειριστές να διαχειρίζονται τι μπορούν να ζητήσουν οι χρήστες και πόσο συχνά.
Πολυκαναλικές ειδοποιήσεις
Στέλνει ειδοποιήσεις έγκρισης και διαθεσιμότητας μέσω Discord, Telegram, Slack, email και webhooks για να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τα αιτήματά τους.
Γιατί να τρέξω Seerr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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