Το Seerr είναι μια πλατφόρμα αιτημάτων και ανακάλυψης πολυμέσων ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί τα καλύτερα των Overseerr και Jellyseerr σε μία ενιαία εφαρμογή με εγγενή υποστήριξη για Jellyfin, Plex και Emby. Οι χρήστες αναζητούν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, υποβάλλουν αιτήματα και οι διαχειριστές τα εγκρίνουν μέσω ενός καθαρού πίνακα ελέγχου — ενώ τα Sonarr και Radarr χειρίζονται την πραγματική λήψη αυτόματα.

Το self-hosting του Seerr διατηρεί τα διαπιστευτήρια του media server και τα API keys εντός της δικής σας υποδομής, ενώ δίνει στην οικογένεια και τους φίλους έναν εκλεπτυσμένο τρόπο να ζητούν περιεχόμενο χωρίς άμεση πρόσβαση στα εργαλεία αυτοματοποίησής σας. Η διαθεσιμότητα 24/7 της ανάπτυξης VPS διασφαλίζει ότι οι υποβολές αιτημάτων και οι ειδοποιήσεις λειτουργούν αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το αν το οικιακό σας δίκτυο είναι online.