Αναπτύξτε το Homebridge με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά γέφυρα HomeKit που συνδέει συσκευές έξυπνου σπιτιού εκτός Apple με τη Siri και την εφαρμογή Apple Home μέσω plugins.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Homebridge
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Homebridge
Το Homebridge είναι ένας ελαφρύς Node.js server που προσομοιώνει το iOS HomeKit API, επιτρέποντας τον έλεγχο μέσω Siri και την ενσωμάτωση με την εφαρμογή Home για χιλιάδες συσκευές που δεν υποστηρίζουν εγγενώς το οικοσύστημα της Apple. Με πάνω από 2.000 plugins που έχουν αναπτυχθεί από την κοινότητα, γεφυρώνει έξυπνα φώτα, θερμοστάτες, κάμερες και συστήματα ασφαλείας από μάρκες όπως Ring, Nest, TP-Link και Tuya σε μια ενοποιημένη εμπειρία HomeKit.
Η λειτουργία του Homebridge σε ένα VPS εξασφαλίζει 24/7 διαθεσιμότητα για τις αυτοματοποιήσεις HomeKit σας ανεξάρτητα από τις τοπικές συνθήκες τροφοδοσίας ή δικτύου, με επίμονη διαμόρφωση plugin και αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Homebridge
2.000+ Plugins συσκευών
Τα community plugins καλύπτουν σχεδόν κάθε μάρκα έξυπνου σπιτιού και protocol, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε οποιαδήποτε συσκευή στο HomeKit χωρίς να αντικαταστήσετε το hardware.
Web Διαμόρφωση UI
Το Homebridge Config UI X παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης για την εγκατάσταση πρόσθετων, τη διαχείριση συσκευών και την προβολή αρχείων καταγραφής χωρίς πρόσβαση μέσω γραμμής εντολών.
Θυγατρικό Bridge Mode
Απομονώστε τα plugins σε ξεχωριστά child bridges για να αποτρέψετε ένα προβληματικό plugin από το να θέσει εκτός λειτουργίας ολόκληρο το HomeKit setup σας.
Αυτόματες ενημερώσεις plugin
Ανακαλύψτε, εγκαταστήστε και ενημερώστε plugins απευθείας από το web UI για να διατηρείτε τις ενσωματώσεις συσκευών ενημερωμένες χωρίς μη αυτόματες συνεδρίες SSH.
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά
Η ενσωματωμένη λειτουργία backup προστατεύει τις ρυθμίσεις plugin και τα δεδομένα σύζευξης HomeKit από τυχαία απώλεια.
Γιατί να τρέξω Homebridge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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