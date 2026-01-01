Το Homebridge είναι ένας ελαφρύς Node.js server που προσομοιώνει το iOS HomeKit API, επιτρέποντας τον έλεγχο μέσω Siri και την ενσωμάτωση με την εφαρμογή Home για χιλιάδες συσκευές που δεν υποστηρίζουν εγγενώς το οικοσύστημα της Apple. Με πάνω από 2.000 plugins που έχουν αναπτυχθεί από την κοινότητα, γεφυρώνει έξυπνα φώτα, θερμοστάτες, κάμερες και συστήματα ασφαλείας από μάρκες όπως Ring, Nest, TP-Link και Tuya σε μια ενοποιημένη εμπειρία HomeKit.

Η λειτουργία του Homebridge σε ένα VPS εξασφαλίζει 24/7 διαθεσιμότητα για τις αυτοματοποιήσεις HomeKit σας ανεξάρτητα από τις τοπικές συνθήκες τροφοδοσίας ή δικτύου, με επίμονη διαμόρφωση plugin και αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο.