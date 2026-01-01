Αναπτύξτε το MapStore με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλαίσιο WebGIS ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία διαδραστικών χαρτών, πινάκων ελέγχου και 3D γεωϊστοριών από οποιαδήποτε πηγή δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MapStore
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MapStore
Το MapStore είναι ένα προϊόν WebGIS ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την GeoSolutions, το οποίο επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να μοιράζονται διαδραστικούς χάρτες, πίνακες ελέγχου (dashboards) και καθηλωτικές γεω-ιστορίες (geostories) στον browser. Υποστηρίζει πλήρως το σύνολο των προτύπων OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) και ενσωματώνεται εγγενώς με GeoServer, MapServer, ArcGIS REST services, καθώς και με οποιοδήποτε συμβατό με πρότυπα γεωχωρικό backend.
Βασισμένο σε OpenLayers, Leaflet και CesiumJS, το MapStore ενοποιεί προβολείς 2D και 3D, έναν πλούσιο πίνακα χαρακτηριστικών, γραφήματα (charting widgets) και έναν διαχειριστή περιβάλλοντος (context manager) για την προσαρμογή εφαρμογών χαρτών σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) σε έναν αποκλειστικό VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα επίπεδα (layers), τους βασικούς χάρτες (basemaps) και τα αναλυτικά στοιχεία (analytics) υπό τον έλεγχό σας, αποφεύγοντας παράλληλα την τιμολόγηση ανά χρήστη των φιλοξενούμενων πλατφορμών GIS.
Βασικά χαρακτηριστικά του MapStore
Χάρτες και dashboards
Δημιουργήστε διαδραστικούς 2D χάρτες και πίνακες ελέγχου δεδομένων με γραφήματα, μετρητές και γραφικά στοιχεία κειμένου που ενημερώνονται από ζωντανά επίπεδα WMS, WFS και WPS.
3D GeoStories
Πρότυπα OGC
Εγγενής υποστήριξη για WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW και 3D Tiles συνδέει το MapStore με το GeoServer, το MapServer και οποιαδήποτε συμβατή geospatial service.
Διαχειριστής πλαισίου
Διαμορφώστε πλαίσια εφαρμογών που εκθέτουν προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων, plugins και επίπεδα σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών χωρίς forking της βάσης κώδικα.
Ενσωμάτωση καταλόγου
Αναζητήστε και εισαγάγετε επίπεδα από καταλόγους CSW, WMS, WMTS, TMS και ArcGIS REST απευθείας μέσα στον συνθέτη χαρτών, επιταχύνοντας την ανακάλυψη δεδομένων.
Πίνακας ιδιοτήτων
Αναζητήστε, φιλτράρετε και επεξεργαστείτε χαρακτηριστικά διανυσματικών στοιχείων με έναν πίνακα τύπου υπολογιστικού φύλλου που συγχρονίζεται σε πραγματικό χρόνο με τη συμβολογία χάρτη και τις επιλογές.
Γιατί να τρέξω MapStore στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Anki Sync Server Enhanced
Self-hosted Anki sync server με υποστήριξη πολλών χρηστών, αντίγραφα ασφαλείας και web dashboard