Το MapStore είναι ένα προϊόν WebGIS ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την GeoSolutions, το οποίο επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να μοιράζονται διαδραστικούς χάρτες, πίνακες ελέγχου (dashboards) και καθηλωτικές γεω-ιστορίες (geostories) στον browser. Υποστηρίζει πλήρως το σύνολο των προτύπων OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) και ενσωματώνεται εγγενώς με GeoServer, MapServer, ArcGIS REST services, καθώς και με οποιοδήποτε συμβατό με πρότυπα γεωχωρικό backend.

Βασισμένο σε OpenLayers, Leaflet και CesiumJS, το MapStore ενοποιεί προβολείς 2D και 3D, έναν πλούσιο πίνακα χαρακτηριστικών, γραφήματα (charting widgets) και έναν διαχειριστή περιβάλλοντος (context manager) για την προσαρμογή εφαρμογών χαρτών σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) σε έναν αποκλειστικό VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα επίπεδα (layers), τους βασικούς χάρτες (basemaps) και τα αναλυτικά στοιχεία (analytics) υπό τον έλεγχό σας, αποφεύγοντας παράλληλα την τιμολόγηση ανά χρήστη των φιλοξενούμενων πλατφορμών GIS.