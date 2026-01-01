Έκπτωση έως 69% για Memgraph

Αναπτύξτε το Memgraph με εγκατάσταση ενός κλικ.

Υψηλής απόδοσης graph database εντός μνήμης, κατασκευασμένη για analytics πραγματικού χρόνου σε συνδεδεμένα δεδομένα, ροές εργασίας AI και streaming pipelines.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Memgraph με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Memgraph

Το Memgraph είναι μια in-memory graph database σχεδιασμένη για real-time traversals σε μεγάλα, διασυνδεδεμένα σύνολα δεδομένων. Είναι πλήρως Cypher-compatible — καθιστώντας το μια άμεση αντικατάσταση για τα Neo4j queries — ενώ προσφέρει σημαντικά χαμηλότερο latency σε streaming και event-driven workloads. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη MAGE προσθέτει πάνω από 50 modules αλγορίθμων γραφημάτων (PageRank, community detection, shortest paths, και άλλα) που εκτελούνται εγγενώς μέσα στη database χωρίς εξωτερικά frameworks.

Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το Memgraph με το Memgraph Lab, ένα browser-based visual query interface για τη συγγραφή Cypher queries, την εξερεύνηση της δομής γραφημάτων και την εκτέλεση πειραμάτων αλγορίθμων. Η εκτέλεση και των δύο στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κατανομή μνήμης, τη διατήρηση δεδομένων και τις πολιτικές πρόσβασης — χωρίς per-node cloud pricing ή περιορισμούς προμηθευτή.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Memgraph

Απόδοση εντός μνήμης

Τα δεδομένα γραφήματος αποθηκεύονται εξ ολοκλήρου στη RAM, επιτρέποντας διασχίσεις σε υπο-χιλιοστά του δευτερολέπτου και αποκρίσεις ερωτημάτων σε πραγματικό χρόνο ακόμα και σε βαθιά συνδεδεμένα σύνολα δεδομένων.

Συμβατότητα Cypher

Πλήρης υποστήριξη openCypher σημαίνει ότι τα υπάρχοντα Neo4j queries, drivers και tooling μεταφέρονται με ελάχιστες αλλαγές στη σύνταξη των queries.

Βιβλιοθήκη Αλγορίθμων MAGE

Πάνω από 50 ενσωματωμένοι αλγόριθμοι γραφημάτων - PageRank, betweenness centrality, community detection, link prediction - εκτελούνται ως εγγενείς query modules χωρίς εξωτερικά pipelines.

Memgraph Lab UI

Οπτική διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για τη σύνταξη και εκτέλεση ερωτημάτων Cypher, επιθεώρηση της τοπολογίας γραφήματος και διαδραστική εξερεύνηση των αποτελεσμάτων αλγορίθμων.

Εισαγωγή δεδομένων ροής

Οι εγγενείς ενσωματώσεις Kafka και Pulsar επιτρέπουν συνεχείς ενημερώσεις γραφημάτων από ροές συμβάντων χωρίς batch ETL pipelines ή εξωτερικούς συνδέσμους.

GraphRAG και AI Μνήμη

Η μνήμη με δομή γραφήματος και η ανάκτηση ενισχύουν τις εφαρμογές LLM με πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις, επιτρέποντας πιο ακριβείς απαντήσεις σε πράκτορες AI και chatbots.

Γιατί να τρέξω Memgraph στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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