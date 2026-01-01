Αναπτύξτε το Memgraph με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης graph database εντός μνήμης, κατασκευασμένη για analytics πραγματικού χρόνου σε συνδεδεμένα δεδομένα, ροές εργασίας AI και streaming pipelines.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Memgraph
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Memgraph
Το Memgraph είναι μια in-memory graph database σχεδιασμένη για real-time traversals σε μεγάλα, διασυνδεδεμένα σύνολα δεδομένων. Είναι πλήρως Cypher-compatible — καθιστώντας το μια άμεση αντικατάσταση για τα Neo4j queries — ενώ προσφέρει σημαντικά χαμηλότερο latency σε streaming και event-driven workloads. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη MAGE προσθέτει πάνω από 50 modules αλγορίθμων γραφημάτων (PageRank, community detection, shortest paths, και άλλα) που εκτελούνται εγγενώς μέσα στη database χωρίς εξωτερικά frameworks.
Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το Memgraph με το Memgraph Lab, ένα browser-based visual query interface για τη συγγραφή Cypher queries, την εξερεύνηση της δομής γραφημάτων και την εκτέλεση πειραμάτων αλγορίθμων. Η εκτέλεση και των δύο στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κατανομή μνήμης, τη διατήρηση δεδομένων και τις πολιτικές πρόσβασης — χωρίς per-node cloud pricing ή περιορισμούς προμηθευτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Memgraph
Απόδοση εντός μνήμης
Τα δεδομένα γραφήματος αποθηκεύονται εξ ολοκλήρου στη RAM, επιτρέποντας διασχίσεις σε υπο-χιλιοστά του δευτερολέπτου και αποκρίσεις ερωτημάτων σε πραγματικό χρόνο ακόμα και σε βαθιά συνδεδεμένα σύνολα δεδομένων.
Συμβατότητα Cypher
Πλήρης υποστήριξη openCypher σημαίνει ότι τα υπάρχοντα Neo4j queries, drivers και tooling μεταφέρονται με ελάχιστες αλλαγές στη σύνταξη των queries.
Βιβλιοθήκη Αλγορίθμων MAGE
Πάνω από 50 ενσωματωμένοι αλγόριθμοι γραφημάτων - PageRank, betweenness centrality, community detection, link prediction - εκτελούνται ως εγγενείς query modules χωρίς εξωτερικά pipelines.
Memgraph Lab UI
Οπτική διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για τη σύνταξη και εκτέλεση ερωτημάτων Cypher, επιθεώρηση της τοπολογίας γραφήματος και διαδραστική εξερεύνηση των αποτελεσμάτων αλγορίθμων.
Εισαγωγή δεδομένων ροής
Οι εγγενείς ενσωματώσεις Kafka και Pulsar επιτρέπουν συνεχείς ενημερώσεις γραφημάτων από ροές συμβάντων χωρίς batch ETL pipelines ή εξωτερικούς συνδέσμους.
GraphRAG και AI Μνήμη
Η μνήμη με δομή γραφήματος και η ανάκτηση ενισχύουν τις εφαρμογές LLM με πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις, επιτρέποντας πιο ακριβείς απαντήσεις σε πράκτορες AI και chatbots.
Γιατί να τρέξω Memgraph στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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