Το Memgraph είναι μια in-memory graph database σχεδιασμένη για real-time traversals σε μεγάλα, διασυνδεδεμένα σύνολα δεδομένων. Είναι πλήρως Cypher-compatible — καθιστώντας το μια άμεση αντικατάσταση για τα Neo4j queries — ενώ προσφέρει σημαντικά χαμηλότερο latency σε streaming και event-driven workloads. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη MAGE προσθέτει πάνω από 50 modules αλγορίθμων γραφημάτων (PageRank, community detection, shortest paths, και άλλα) που εκτελούνται εγγενώς μέσα στη database χωρίς εξωτερικά frameworks.

Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το Memgraph με το Memgraph Lab, ένα browser-based visual query interface για τη συγγραφή Cypher queries, την εξερεύνηση της δομής γραφημάτων και την εκτέλεση πειραμάτων αλγορίθμων. Η εκτέλεση και των δύο στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κατανομή μνήμης, τη διατήρηση δεδομένων και τις πολιτικές πρόσβασης — χωρίς per-node cloud pricing ή περιορισμούς προμηθευτή.