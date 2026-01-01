Αναπτύξτε το Kodi με ένα κλικ.
Headless Kodi server βιβλιοθήκης πολυμέσων για τη συγκεντροποίηση και την κοινή χρήση της βάσης δεδομένων πολυμέσων σε πολλαπλά Kodi instances.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kodi
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kodi
Αυτή η headless εγκατάσταση Kodi λειτουργεί έναν διαρκή server βιβλιοθήκης πολυμέσων χωρίς οθόνη, επιτρέποντας σε πολλούς clients Kodi στο δίκτυό σας να μοιράζονται μια ενιαία κεντρική βάση δεδομένων υποστηριζόμενη από MariaDB. Αντί κάθε εγκατάσταση Kodi να διατηρεί τη δική της ξεχωριστή βιβλιοθήκη, όλοι οι clients συνδέονται στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων για ενοποιημένο ιστορικό παρακολούθησης, αξιολογήσεις και metadata. Μια ενσωματωμένη web interface σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε πηγές πολυμέσων, να ενεργοποιείτε σαρώσεις βιβλιοθήκης και να εγκαθιστάτε add-ons από οποιοδήποτε browser.
Το self-hosting σε ένα VPS καθιστά την κοινόχρηστη βιβλιοθήκη Kodi σας πάντα διαθέσιμη σε κάθε client στο δίκτυό σας, ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί κάποια άλλη μηχανή. Συνδέστε τις άλλες εγκαταστάσεις Kodi σας στις θύρες της βάσης δεδομένων και της web interface της εγκατάστασης για να ξεκινήσετε να μοιράζεστε τη βιβλιοθήκη σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kodi
Κεντρική Βιβλιοθήκη Μέσων
Φιλοξενήστε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων πολυμέσων με υποστήριξη MariaDB, στην οποία συνδέονται όλοι οι Kodi πελάτες σας, εξαλείφοντας τις διπλές βιβλιοθήκες και διατηρώντας το ιστορικό παρακολούθησης συγχρονισμένο.
Διαχείριση μέσω browser
Διαμορφώστε πηγές πολυμέσων, σαρώστε για νέο περιεχόμενο και διαχειριστείτε πρόσθετα μέσω της διεπαφής web του Kodi χωρίς να χρειάζεστε φυσική οθόνη.
Ενοποιημένο ιστορικό παρακολούθησης
Όλοι οι συνδεδεμένοι πελάτες Kodi μοιράζονται την ίδια πρόοδο παρακολούθησης, αξιολογήσεις και μεταδεδομένα, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε το περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή.
Πάντα ενεργός Server Βιβλιοθήκης
Η λειτουργία σε ένα VPS διατηρεί τον server της βιβλιοθήκης σας διαθέσιμο όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμα και όταν οι προσωπικοί υπολογιστές ή οι συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων είναι απενεργοποιημένοι.
Add-on διαχείριση
Εγκατάσταση και διαχείριση Kodi add-ons απομακρυσμένα μέσω του web interface, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα χωρίς άμεση πρόσβαση στο container.
Γιατί να τρέξω Kodi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.