Αυτή η headless εγκατάσταση Kodi λειτουργεί έναν διαρκή server βιβλιοθήκης πολυμέσων χωρίς οθόνη, επιτρέποντας σε πολλούς clients Kodi στο δίκτυό σας να μοιράζονται μια ενιαία κεντρική βάση δεδομένων υποστηριζόμενη από MariaDB. Αντί κάθε εγκατάσταση Kodi να διατηρεί τη δική της ξεχωριστή βιβλιοθήκη, όλοι οι clients συνδέονται στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων για ενοποιημένο ιστορικό παρακολούθησης, αξιολογήσεις και metadata. Μια ενσωματωμένη web interface σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε πηγές πολυμέσων, να ενεργοποιείτε σαρώσεις βιβλιοθήκης και να εγκαθιστάτε add-ons από οποιοδήποτε browser.

Το self-hosting σε ένα VPS καθιστά την κοινόχρηστη βιβλιοθήκη Kodi σας πάντα διαθέσιμη σε κάθε client στο δίκτυό σας, ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί κάποια άλλη μηχανή. Συνδέστε τις άλλες εγκαταστάσεις Kodi σας στις θύρες της βάσης δεδομένων και της web interface της εγκατάστασης για να ξεκινήσετε να μοιράζεστε τη βιβλιοθήκη σας.