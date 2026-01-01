Το OpenLIT είναι μια πλατφόρμα μηχανικής AI ανοιχτού κώδικα που παρέχει στις εφαρμογές LLM και generative AI πλήρη full-stack observability με μία μόνο γραμμή instrumentation.

Καταγράφει traces, token usage, latency, errors και cost σε περισσότερους από 50 LLM providers, vector databases, GPUs και agent frameworks — όλα χρησιμοποιώντας εγγενείς OpenTelemetry semantic conventions, έτσι ώστε οι υπάρχουσες OTel pipelines να λειτουργούν χωρίς custom SDKs.

Η self-hosting του OpenLIT στο δικό σας VPS διατηρεί το prompt content, το model usage και την API key activity σε infrastructure που ελέγχετε, χωρίς per-token pricing ή seat limits που επιβάλλονται από έναν SaaS vendor. Το ClickHouse storage χειρίζεται high-volume telemetry, και ο bundled OTel collector εκθέτει OTLP gRPC και HTTP endpoints έτοιμα για το OpenLIT SDK ή οποιαδήποτε άλλη OTel-instrumented service.