Αναπτύξτε το OpenLIT με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα παρατηρησιμότητας και παρακολούθησης κόστους, ανοιχτού κώδικα και εγγενής στο OpenTelemetry, για εφαρμογές LLM και παραγωγικής AI.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenLIT
Το OpenLIT είναι μια πλατφόρμα μηχανικής AI ανοιχτού κώδικα που παρέχει στις εφαρμογές LLM και generative AI πλήρη full-stack observability με μία μόνο γραμμή instrumentation.
Καταγράφει traces, token usage, latency, errors και cost σε περισσότερους από 50 LLM providers, vector databases, GPUs και agent frameworks — όλα χρησιμοποιώντας εγγενείς OpenTelemetry semantic conventions, έτσι ώστε οι υπάρχουσες OTel pipelines να λειτουργούν χωρίς custom SDKs.
Η self-hosting του OpenLIT στο δικό σας VPS διατηρεί το prompt content, το model usage και την API key activity σε infrastructure που ελέγχετε, χωρίς per-token pricing ή seat limits που επιβάλλονται από έναν SaaS vendor. Το ClickHouse storage χειρίζεται high-volume telemetry, και ο bundled OTel collector εκθέτει OTLP gRPC και HTTP endpoints έτοιμα για το OpenLIT SDK ή οποιαδήποτε άλλη OTel-instrumented service.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenLIT
LLM observability
Καταγραφή προτροπών, ολοκληρώσεων, tokens, καθυστέρησης και σφαλμάτων σε 50+ παρόχους LLM με δύο γραμμές ρύθμισης SDK.
Παρακολούθηση κόστους
Παρακολουθήστε τις δαπάνες ανά αίτημα, ανά μοντέλο και ανά εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη τιμολόγηση για μεγάλους παρόχους LLM.
OpenTelemetry εγγενές
Χρησιμοποιεί τις τυπικές σημασιολογικές συμβάσεις OTel για παραγωγική AI, έτσι κάθε υπηρεσία με OTel-instrumentation στέλνει δεδομένα χωρίς SDKs προμηθευτή.
Παρακολούθηση GPU
Συλλέξτε μετρήσεις GPU NVIDIA και AMD — χρήση, μνήμη, θερμοκρασία και κατανάλωση ενέργειας — παράλληλα με την τηλεμετρία μοντέλου.
Διαχείριση Prompt και Vault
Διαχειριστείτε εκδόσεις προτροπών, εκτελέστε πειράματα και αποθηκεύστε κλειδιά API παρόχων σε ένα ενσωματωμένο θησαυροφυλάκιο μυστικών με πρόσβαση βάσει ρόλων.
Playground και evals
Συγκρίνετε τις αποκρίσεις μοντέλων δίπλα-δίπλα και εκτελέστε αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις για να βαθμολογήσετε την ποιότητα, την προκατάληψη και την ψευδαίσθηση.
Γιατί να τρέξω OpenLIT στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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