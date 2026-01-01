Αναπτύξτε το RetroAssembly με εγκατάσταση ενός κλικ.
Βιβλιοθήκη ρετρό παιχνιδιών με self-hosting και εξομοιωτής βασισμένος σε browser που υποστηρίζει 25+ κλασικές κονσόλες με αυτόματα γραφικά και save states.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RetroAssembly
Το RetroAssembly είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή web που μετατρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας σε ένα προσωπικό ρετρό ντουλάπι παιχνιδιών. Ανεβάστε τη συλλογή ROM σας και παίξτε τίτλους από πάνω από 25 κλασικές πλατφόρμες - συμπεριλαμβανομένων των NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade και Atari - απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να απαιτούνται plugins ή λήψεις.
Η πλατφόρμα ανακτά αυτόματα το εξώφυλλο (box art) και τα μεταδεδομένα (metadata) των παιχνιδιών, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη σας να μοιάζει με μια σωστή συλλογή και όχι με μια λίστα αρχείων. Καταστάσεις αποθήκευσης, αναστροφή παιχνιδιού, εφέ shader ρετρό στυλ και χειριστήρια κινητού στην οθόνη είναι όλα ενσωματωμένα. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τη συλλογή ROM σας στον δικό σας server, ιδιωτική και προσβάσιμη μόνο σε λογαριασμούς που δημιουργείτε εσείς.
Βασικά χαρακτηριστικά του RetroAssembly
25+ υποστήριξη κονσολών
Παίξτε παιχνίδια από NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, και πολλές άλλες πλατφόρμες στον browser.
Αυτόματη ανίχνευση εικαστικών
Τα εξώφυλλα των κουτιών και τα μεταδεδομένα των παιχνιδιών ανακτώνται αυτόματα, ώστε η βιβλιοθήκη σας να εμφανίζει πλούσια γραφικά αντί για απλά ονόματα αρχείων.
Αποθήκευση καταστάσεων και επαναφορά
Αποθηκεύστε και επαναφέρετε την πρόοδο ανά πάσα στιγμή, με αυτόματα στιγμιότυπα κατάστασης και επαναφορά παιχνιδιού σε υποστηριζόμενους emulators.
Φιλικά για κινητά χειριστήρια
Ένας ενσωματωμένος εικονικός ελεγκτής στην οθόνη διευκολύνει το παιχνίδι σε τηλέφωνα και tablet χωρίς φυσικό gamepad.
Ρετρό οπτικά shaders
Προαιρετικά εφέ CRT και άλλα εφέ shader αναδημιουργούν την εμφάνιση των αρχικών οθονών hardware για μια πιο αυθεντική εμπειρία.
Γιατί να τρέξω RetroAssembly στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.