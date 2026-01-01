Το RetroAssembly είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή web που μετατρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας σε ένα προσωπικό ρετρό ντουλάπι παιχνιδιών. Ανεβάστε τη συλλογή ROM σας και παίξτε τίτλους από πάνω από 25 κλασικές πλατφόρμες - συμπεριλαμβανομένων των NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade και Atari - απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να απαιτούνται plugins ή λήψεις.

Η πλατφόρμα ανακτά αυτόματα το εξώφυλλο (box art) και τα μεταδεδομένα (metadata) των παιχνιδιών, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη σας να μοιάζει με μια σωστή συλλογή και όχι με μια λίστα αρχείων. Καταστάσεις αποθήκευσης, αναστροφή παιχνιδιού, εφέ shader ρετρό στυλ και χειριστήρια κινητού στην οθόνη είναι όλα ενσωματωμένα. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τη συλλογή ROM σας στον δικό σας server, ιδιωτική και προσβάσιμη μόνο σε λογαριασμούς που δημιουργείτε εσείς.