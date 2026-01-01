Έκπτωση έως 69% για Centrifugo

Εγκαταστήστε το Centrifugo με ένα κλικ.

Επεκτάσιμος real-time messaging server για τη δημιουργία ζωντανών εφαρμογών με WebSocket και pub/sub messaging.

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VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49  € /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Εγκαταστήστε το Centrifugo με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Centrifugo

Το Centrifugo είναι ένας open-source, ανεξάρτητος από γλώσσα server ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο που παραδίδει άμεσα μηνύματα σε συνδεδεμένους χρήστες μέσω WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport και gRPC. Οποιοδήποτε backend — ανεξάρτητα από γλώσσα ή framework — μπορεί να δημοσιεύει μηνύματα μέσω ενός απλού HTTP ή gRPC API, καθιστώντας εύκολη την προσθήκη λειτουργιών πραγματικού χρόνου σε υπάρχουσες εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να τις ξαναγράψετε.

Η αυτο-φιλοξενία του Centrifugo στον VPS σας εξαλείφει τις χρεώσεις ανά μήνυμα και ανά σύνδεση που χρεώνονται από εμπορικές υπηρεσίες πραγματικού χρόνου όπως οι Pusher ή Ably, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο στο scaling, τη δρομολόγηση δεδομένων και τη διαμόρφωση ασφαλείας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Centrifugo

Γλωσσικά ανεξάρτητη ενσωμάτωση

Οποιοδήποτε backend μπορεί να δημοσιεύει μηνύματα μέσω ενός απλού HTTP ή gRPC API, έτσι προσθέτετε λειτουργίες real-time χωρίς να αλλάξετε το υπάρχον technology stack σας.

Ιστορικό μηνυμάτων και ανάκτηση

Αποθηκεύει πρόσφατα μηνύματα ανά κανάλι και αναπαράγει αυτόματα χαμένα συμβάντα σε πελάτες που επανασυνδέονται, αποτρέποντας την απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια σύντομων αποσυνδέσεων.

Οριζόντια επεκτασιμότητα

Η μηχανή με υποστήριξη Redis σάς επιτρέπει να εκτελείτε πολλούς κόμβους Centrifugo και να διαχειρίζεστε εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις καθώς η βάση χρηστών σας αυξάνεται.

Παρακολούθηση παρουσίας

Παρακολουθεί ποιους χρήστες είναι online σε κάθε κανάλι και μεταδίδει γεγονότα εισόδου/εξόδου, ενεργοποιώντας λειτουργίες όπως ενδείξεις πληκτρολόγησης και λίστες ενεργών χρηστών.

Ενσωματωμένο Admin Panel

Παρακολουθήστε συνδέσεις, κανάλια και ροή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω του web admin UI χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε ξεχωριστά εργαλεία παρακολούθησης.

Γιατί να τρέχω Centrifugo στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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