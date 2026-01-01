Το Centrifugo είναι ένας open-source, ανεξάρτητος από γλώσσα server ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο που παραδίδει άμεσα μηνύματα σε συνδεδεμένους χρήστες μέσω WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport και gRPC. Οποιοδήποτε backend — ανεξάρτητα από γλώσσα ή framework — μπορεί να δημοσιεύει μηνύματα μέσω ενός απλού HTTP ή gRPC API, καθιστώντας εύκολη την προσθήκη λειτουργιών πραγματικού χρόνου σε υπάρχουσες εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να τις ξαναγράψετε.

Η αυτο-φιλοξενία του Centrifugo στον VPS σας εξαλείφει τις χρεώσεις ανά μήνυμα και ανά σύνδεση που χρεώνονται από εμπορικές υπηρεσίες πραγματικού χρόνου όπως οι Pusher ή Ably, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο στο scaling, τη δρομολόγηση δεδομένων και τη διαμόρφωση ασφαλείας.