Εγκαταστήστε το Centrifugo με ένα κλικ.
Επεκτάσιμος real-time messaging server για τη δημιουργία ζωντανών εφαρμογών με WebSocket και pub/sub messaging.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Centrifugo
Το Centrifugo είναι ένας open-source, ανεξάρτητος από γλώσσα server ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο που παραδίδει άμεσα μηνύματα σε συνδεδεμένους χρήστες μέσω WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport και gRPC. Οποιοδήποτε backend — ανεξάρτητα από γλώσσα ή framework — μπορεί να δημοσιεύει μηνύματα μέσω ενός απλού HTTP ή gRPC API, καθιστώντας εύκολη την προσθήκη λειτουργιών πραγματικού χρόνου σε υπάρχουσες εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να τις ξαναγράψετε.
Η αυτο-φιλοξενία του Centrifugo στον VPS σας εξαλείφει τις χρεώσεις ανά μήνυμα και ανά σύνδεση που χρεώνονται από εμπορικές υπηρεσίες πραγματικού χρόνου όπως οι Pusher ή Ably, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο στο scaling, τη δρομολόγηση δεδομένων και τη διαμόρφωση ασφαλείας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Centrifugo
Γλωσσικά ανεξάρτητη ενσωμάτωση
Οποιοδήποτε backend μπορεί να δημοσιεύει μηνύματα μέσω ενός απλού HTTP ή gRPC API, έτσι προσθέτετε λειτουργίες real-time χωρίς να αλλάξετε το υπάρχον technology stack σας.
Ιστορικό μηνυμάτων και ανάκτηση
Αποθηκεύει πρόσφατα μηνύματα ανά κανάλι και αναπαράγει αυτόματα χαμένα συμβάντα σε πελάτες που επανασυνδέονται, αποτρέποντας την απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια σύντομων αποσυνδέσεων.
Οριζόντια επεκτασιμότητα
Η μηχανή με υποστήριξη Redis σάς επιτρέπει να εκτελείτε πολλούς κόμβους Centrifugo και να διαχειρίζεστε εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις καθώς η βάση χρηστών σας αυξάνεται.
Παρακολούθηση παρουσίας
Παρακολουθεί ποιους χρήστες είναι online σε κάθε κανάλι και μεταδίδει γεγονότα εισόδου/εξόδου, ενεργοποιώντας λειτουργίες όπως ενδείξεις πληκτρολόγησης και λίστες ενεργών χρηστών.
Ενσωματωμένο Admin Panel
Παρακολουθήστε συνδέσεις, κανάλια και ροή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω του web admin UI χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε ξεχωριστά εργαλεία παρακολούθησης.
Γιατί να τρέχω Centrifugo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.