Το WPS Office είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα παραγωγικότητας γραφείου που περιλαμβάνει εργαλεία επεξεργασίας Writer, Spreadsheets, Presentation και PDF. Παρέχεται ως εφαρμογή desktop προσβάσιμη μέσω browser, μέσω streaming KasmVNC, προσφέροντάς σας ένα πλήρες περιβάλλον γραφείου από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς τοπική εγκατάσταση λογισμικού.

Η αυτο-φιλοξενία του WPS Office σε ένα VPS παρέχει έναν επίμονο χώρο εργασίας με τα έγγραφά σας πάντα διαθέσιμα σε ένα ασφαλές URL. Το WPS Office έχει υψηλή συμβατότητα με τις μορφές του Microsoft Office - DOCX, XLSX και PPTX - καθιστώντας το μια πρακτική σουίτα γραφείου για εργασία με αρχεία από συναδέλφους που χρησιμοποιούν το Microsoft Office.