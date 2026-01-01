Αναπτύξτε το WPS Office με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλήρης σουίτα γραφείου με επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικό φύλλο και παρουσιάσεις, προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης μέσω του VPS σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WPS Office
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WPS Office
Το WPS Office είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα παραγωγικότητας γραφείου που περιλαμβάνει εργαλεία επεξεργασίας Writer, Spreadsheets, Presentation και PDF. Παρέχεται ως εφαρμογή desktop προσβάσιμη μέσω browser, μέσω streaming KasmVNC, προσφέροντάς σας ένα πλήρες περιβάλλον γραφείου από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς τοπική εγκατάσταση λογισμικού.
Η αυτο-φιλοξενία του WPS Office σε ένα VPS παρέχει έναν επίμονο χώρο εργασίας με τα έγγραφά σας πάντα διαθέσιμα σε ένα ασφαλές URL. Το WPS Office έχει υψηλή συμβατότητα με τις μορφές του Microsoft Office - DOCX, XLSX και PPTX - καθιστώντας το μια πρακτική σουίτα γραφείου για εργασία με αρχεία από συναδέλφους που χρησιμοποιούν το Microsoft Office.
Βασικά χαρακτηριστικά του WPS Office
Πλήρης σουίτα γραφείου
Περιλαμβάνει Writer (επεξεργαστής κειμένου), Spreadsheets (συμβατό με Excel), Presentation (συμβατό με PowerPoint), και εργαλεία PDF σε ένα πακέτο.
Πρόσβαση μέσω browser
Αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη επιφάνεια εργασίας του WPS Office από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης μέσω KasmVNC χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό στην τοπική σας συσκευή.
Microsoft Office συμβατό
Ανοίξτε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε αρχεία DOCX, XLSX και PPTX με υψηλή πιστότητα για να διατηρήσετε τη συμβατότητα με τους χρήστες του Microsoft Office.
Επεξεργασία PDF
Προβάλετε, σχολιάστε και επεξεργαστείτε έγγραφα PDF απευθείας μέσα στο WPS Office χωρίς να χρειάζεται πρώτα μετατροπή σε άλλη μορφή.
Μόνιμη αποθήκευση εγγράφων
Έγγραφα και ρυθμίσεις διατηρούνται μεταξύ των περιόδων λειτουργίας στο VPS σας, ώστε ο χώρος εργασίας σας να είναι πάντα ακριβώς όπως τον αφήσατε.
Γιατί να τρέξω WPS Office στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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