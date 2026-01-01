Το FileGator είναι ένας διαχειριστής αρχείων ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενος, που παρέχει μια καθαρή διαδικτυακή διεπαφή για τη μεταφόρτωση, λήψη, οργάνωση και κοινή χρήση αρχείων στον server σας. Βασισμένο σε αρχιτεκτονική flat-file χωρίς εξάρτηση από βάση δεδομένων, λειτουργεί ως μια ενιαία, ελαφριά υπηρεσία με λογαριασμούς χρηστών και δικαιώματα αποθηκευμένα σε ένα απλό αρχείο JSON. Η πρόσβαση βάσει ρόλων σάς επιτρέπει να δημιουργείτε λογαριασμούς διαχειριστή, χρήστη και επισκέπτη — ο καθένας με διαμορφώσιμα δικαιώματα για ανάγνωση, εγγραφή, μεταφόρτωση, λήψη, μετονομασία, διαγραφή και αρχειοθέτηση αρχείων.

Η αυτο-φιλοξενία του FileGator στο VPS σας διατηρεί όλα τα αρχεία σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς όρια αποθήκευσης, χωρίς τέλη συνδρομής και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας. Λειτουργεί με ελάχιστους πόρους, καθιστώντας την ανάπτυξή του απλή παράλληλα με άλλες υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσετε έναν ολόκληρο server στη διαχείριση αρχείων.