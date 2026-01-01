Αναπτύξτε το FileGator με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος πολυ-χρηστικός διαχειριστής αρχείων με δικαιώματα βάσει ρόλων, υποστήριξη αρχειοθέτησης και προεπισκόπηση πολυμέσων — δεν απαιτείται βάση δεδομένων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FileGator
Το FileGator είναι ένας διαχειριστής αρχείων ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενος, που παρέχει μια καθαρή διαδικτυακή διεπαφή για τη μεταφόρτωση, λήψη, οργάνωση και κοινή χρήση αρχείων στον server σας. Βασισμένο σε αρχιτεκτονική flat-file χωρίς εξάρτηση από βάση δεδομένων, λειτουργεί ως μια ενιαία, ελαφριά υπηρεσία με λογαριασμούς χρηστών και δικαιώματα αποθηκευμένα σε ένα απλό αρχείο JSON. Η πρόσβαση βάσει ρόλων σάς επιτρέπει να δημιουργείτε λογαριασμούς διαχειριστή, χρήστη και επισκέπτη — ο καθένας με διαμορφώσιμα δικαιώματα για ανάγνωση, εγγραφή, μεταφόρτωση, λήψη, μετονομασία, διαγραφή και αρχειοθέτηση αρχείων.
Η αυτο-φιλοξενία του FileGator στο VPS σας διατηρεί όλα τα αρχεία σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς όρια αποθήκευσης, χωρίς τέλη συνδρομής και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας. Λειτουργεί με ελάχιστους πόρους, καθιστώντας την ανάπτυξή του απλή παράλληλα με άλλες υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσετε έναν ολόκληρο server στη διαχείριση αρχείων.
Βασικά χαρακτηριστικά του FileGator
Δικαιώματα πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε λογαριασμούς admin, user και guest με ανεξάρτητα δικαιώματα ανά λειτουργία - ελέγχοντας ποιος μπορεί να διαβάζει, να ανεβάζει, να κατεβάζει, να μετονομάζει, να διαγράφει και να αρχειοθετεί αρχεία ξεχωριστά.
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Όλοι οι λογαριασμοί χρηστών και η διαμόρφωση αποθηκεύονται σε αρχεία JSON απλού κειμένου, αφαιρώντας την απαίτηση για βάση δεδομένων και διατηρώντας την εγκατάσταση απλή και φορητή.
Διαχείριση αρχείων
Δημιουργία και εξαγωγή αρχείων ZIP μέσω του browser χωρίς SSH ή εργαλεία γραμμής εντολών, καθιστώντας τις μαζικές μεταφορές αρχείων και τα backups απλά.
Δημόσιοι σύνδεσμοι κοινής χρήσης
Δημιουργήστε δημόσιους συνδέσμους λήψης για αρχεία ή φακέλους, ώστε εξωτερικοί παραλήπτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο χωρίς να χρειάζονται λογαριασμό στον server.
Προεπισκόπηση πολυμέσων
Προβάλετε εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου και κειμένου απευθείας στον browser - δεν απαιτείται λήψη για να επιβεβαιώσετε το σωστό αρχείο πριν την κοινή χρήση.
Γιατί να τρέξω FileGator στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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