Αναπτύξτε το PufferPanel με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πίνακας διαχείρισης game server ανοιχτού κώδικα με web UI για Minecraft, Factorio, Rust και πολλά άλλα παιχνίδια.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PufferPanel
Το PufferPanel είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα web-based game server management panel που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να διαμορφώνετε και να λειτουργείτε dedicated game servers από ένα ενιαίο interface. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τίτλων άμεσα διαθέσιμων — συμπεριλαμβανομένων των Minecraft, Factorio, Rust, ARK και Source engine games — και χρησιμοποιεί πρότυπα ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε νέους τύπους server χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την command line.
Το self-hosting του PufferPanel στο VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στους game servers σας, στα δεδομένα των παικτών και στη ρύθμιση modding, με ενσωματωμένους ρόλους χρηστών, πρόσβαση SFTP και ζωντανή console output. Αποτελεί μια ελαφριά εναλλακτική λύση σε εμπορικά control panels και συνδυάζεται φυσικά με μια gaming κοινότητα single-VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του PufferPanel
Υποστήριξη πολλαπλών παιχνιδιών
Ενσωματωμένα πρότυπα για Minecraft, Factorio, Rust, ARK, παιχνίδια Source engine και πολλά άλλα, με τη δυνατότητα προσθήκης προσαρμοσμένων προτύπων.
Διαδικτυακή κονσόλα
Διαχειριστείτε κάθε game server μέσω ενός καθαρού web UI, με ζωντανή έξοδο console, χειριστήρια εκκίνησης/διακοπής και στατιστικά χρήσης πόρων σε πραγματικό χρόνο.
Ρόλοι χρηστών και δικαιώματα
Παρέχετε περιορισμένη πρόσβαση σε φίλους, συντονιστές ή διαχειριστές, ώστε πολλά άτομα να μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση servers χωρίς να μοιράζονται τον root account.
Πρόσβαση σε αρχεία SFTP
Ενσωματωμένος SFTP server επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν mods, worlds και αρχεία διαμόρφωσης απευθείας στους servers παιχνιδιού τους.
Προγραμματισμένες εργασίες
Αυτοματοποιήστε επανεκκινήσεις, αντίγραφα ασφαλείας και άλλες επαναλαμβανόμενες εργασίες ανά server χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο χρονοπρογραμματιστή εργασιών.
OAuth2 API
Το OAuth2-protected REST API επιτρέπει σε εξωτερικά εργαλεία, bots και dashboards να ενσωματωθούν με τον στόλο των game server σας.
Γιατί να τρέξω PufferPanel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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