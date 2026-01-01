Το PufferPanel είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα web-based game server management panel που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να διαμορφώνετε και να λειτουργείτε dedicated game servers από ένα ενιαίο interface. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τίτλων άμεσα διαθέσιμων — συμπεριλαμβανομένων των Minecraft, Factorio, Rust, ARK και Source engine games — και χρησιμοποιεί πρότυπα ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε νέους τύπους server χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την command line.

Το self-hosting του PufferPanel στο VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στους game servers σας, στα δεδομένα των παικτών και στη ρύθμιση modding, με ενσωματωμένους ρόλους χρηστών, πρόσβαση SFTP και ζωντανή console output. Αποτελεί μια ελαφριά εναλλακτική λύση σε εμπορικά control panels και συνδυάζεται φυσικά με μια gaming κοινότητα single-VPS.