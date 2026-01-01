Το Collabora Online είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη online σουίτα γραφείου βασισμένη στην τεχνολογία LibreOffice που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser. Οι ομάδες ανοίγουν έγγραφα Word, Excel και PowerPoint απευθείας από μια εφαρμογή αποθήκευσης αρχείων όπως το Nextcloud, το Seafile ή το Pydio Cells και τα επεξεργάζονται συνεργατικά σε πραγματικό χρόνο με ζωντανούς δρομείς, σχόλια, παρακολούθηση αλλαγών και άμεσες προεπισκοπήσεις — χωρίς να απαιτείται desktop client, Microsoft 365 ή Google Workspace.

Η αυτο-φιλοξενία του Collabora στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο και παρουσίαση σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Συνδυάστε το με μία από τις εφαρμογές αποθήκευσης αρχείων σε αυτόν τον κατάλογο για να δώσετε στην ομάδα σας μια πλήρη τοπική αντικατάσταση για τις cloud σουίτες γραφείου, με πλήρη συμβατότητα μορφών αρχείων και χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη.