Αναπτύξτε το Collabora Online με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη online σουίτα γραφείου βασισμένη στο LibreOffice που επιτρέπει στις ομάδες να συνεργάζονται σε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις στον browser.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Collabora Online
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Collabora Online
Το Collabora Online είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη online σουίτα γραφείου βασισμένη στην τεχνολογία LibreOffice που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser. Οι ομάδες ανοίγουν έγγραφα Word, Excel και PowerPoint απευθείας από μια εφαρμογή αποθήκευσης αρχείων όπως το Nextcloud, το Seafile ή το Pydio Cells και τα επεξεργάζονται συνεργατικά σε πραγματικό χρόνο με ζωντανούς δρομείς, σχόλια, παρακολούθηση αλλαγών και άμεσες προεπισκοπήσεις — χωρίς να απαιτείται desktop client, Microsoft 365 ή Google Workspace.
Η αυτο-φιλοξενία του Collabora στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο και παρουσίαση σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Συνδυάστε το με μία από τις εφαρμογές αποθήκευσης αρχείων σε αυτόν τον κατάλογο για να δώσετε στην ομάδα σας μια πλήρη τοπική αντικατάσταση για τις cloud σουίτες γραφείου, με πλήρη συμβατότητα μορφών αρχείων και χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Collabora Online
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί χρήστες επεξεργάζονται το ίδιο αρχείο Word, Excel ή PowerPoint ταυτόχρονα με live cursors, σχόλια και άμεσο συγχρονισμό αλλαγών.
Συμβατότητα με το Microsoft Office
Ανοίξτε και αποθηκεύστε αρχεία .docx, .xlsx και .pptx χωρίς απώλεια μετατροπής χάρη στην εγγενή απόδοση των μορφών OOXML από το LibreOffice.
Ενσωματώνεται με file storage
Συνδέεται με Nextcloud, Seafile, Pydio Cells και άλλους WOPI-aware file servers χωρίς καμία αλλαγή κώδικα στην εφαρμογή υποδοχής.
Παρακολούθηση αλλαγών και σχολίων
Ελέγξτε έγγραφα με λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών, ενσωματωμένα σχόλια, προτάσεις και ιστορικό εκδόσεων, γνωστά από τις σουίτες γραφείου επιφάνειας εργασίας.
Φιλικό για κινητά και ταμπλέτες
Η βελτιστοποιημένη για αφή διεπαφή επεξεργασίας λειτουργεί σε τηλέφωνα, tablet και Chromebooks, ώστε οι συνεργάτες να μπορούν να επεξεργάζονται από οποιαδήποτε συσκευή.
Γιατί να τρέχω Collabora Online στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AirTrail
Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων με διαδραστικό χάρτη, στατιστικά και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
An Otter Wiki
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο wiki με σελίδες υποστηριζόμενες από Git και επεξεργασία Markdown