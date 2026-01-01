Έκπτωση έως 69% για Dragonfly

Αναπτύξτε το Dragonfly με εγκατάσταση ενός κλικ.

Υψηλής απόδοσης, συμβατή με Redis in-memory αποθήκη δεδομένων, σχεδιασμένη για σύγχρονο υλικό, για να προσφέρει έως και 25 φορές μεγαλύτερη απόδοση από το Redis.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Dragonfly με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dragonfly

Το Dragonfly είναι μια σύγχρονη αποθήκη δεδομένων στην μνήμη (in-memory data store) που είναι πλήρως συμβατή με τα APIs των Redis και Memcached, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπάρχουσα εφαρμογή που χρησιμοποιεί Redis μπορεί να μεταβεί στο Dragonfly αλλάζοντας μόνο τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Σχεδιασμένο από την αρχή για πολυπύρηνους επεξεργαστές (CPUs) χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική thread-per-core χωρίς κοινόχρηστα στοιχεία, το Dragonfly προσφέρει έως και 25 φορές μεγαλύτερη απόδοση (throughput) από το Redis στο ίδιο hardware, ενώ χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερη μνήμη για το ίδιο σύνολο δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Dragonfly προσφέρει στις εφαρμογές σας μια cache υψηλής απόδοσης και μια αποθήκη δομών δεδομένων χωρίς κόστος ανά λειτουργία ή όρια σύνδεσης. Η ενσωματωμένη κονσόλα διαχείρισης HTTP παρέχει μετρήσεις server και διαγνωστικά προσβάσιμα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, παράλληλα με πλήρη συμβατότητα με το Redis CLI και κάθε Redis client library.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Dragonfly

Redis API Συμβατό

Ενσωματωθείτε ως αντικατάσταση του Redis - κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί μια client library του Redis λειτουργεί με το Dragonfly αλλάζοντας μόνο το connection string.

25× Redis Throughput

Η πολυνηματική αρχιτεκτονική χωρίς κοινή χρήση κορεσμεί όλους τους πυρήνες CPU, προσφέροντας έως και 25 φορές περισσότερες λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο από το μονονηματικό Redis στο ίδιο υλικό.

Χαμηλότερη χρήση μνήμης

Καινοτόμες υλοποιήσεις δομών δεδομένων μειώνουν την κατανάλωση μνήμης έως και 30% σε σύγκριση με το Redis για το ίδιο σύνολο δεδομένων, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε περισσότερα δεδομένα σε έναν μικρότερο VPS.

Ενσωματωμένο Admin Console

Το HTTP admin interface στην ίδια θύρα παρέχει στατιστικά server, χρήση μνήμης και διαγνωστικά προσβάσιμα απευθείας από ένα browser.

Memcached Συμβατό

Δέχεται εντολές πρωτοκόλλου κειμένου Memcached εκτός από εντολές Redis, καθιστώντας το μια άμεση αντικατάσταση και για τα δύο συστήματα caching ταυτόχρονα.

Γιατί να τρέξω Dragonfly στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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