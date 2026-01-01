Το Dragonfly είναι μια σύγχρονη αποθήκη δεδομένων στην μνήμη (in-memory data store) που είναι πλήρως συμβατή με τα APIs των Redis και Memcached, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπάρχουσα εφαρμογή που χρησιμοποιεί Redis μπορεί να μεταβεί στο Dragonfly αλλάζοντας μόνο τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Σχεδιασμένο από την αρχή για πολυπύρηνους επεξεργαστές (CPUs) χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική thread-per-core χωρίς κοινόχρηστα στοιχεία, το Dragonfly προσφέρει έως και 25 φορές μεγαλύτερη απόδοση (throughput) από το Redis στο ίδιο hardware, ενώ χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερη μνήμη για το ίδιο σύνολο δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Dragonfly προσφέρει στις εφαρμογές σας μια cache υψηλής απόδοσης και μια αποθήκη δομών δεδομένων χωρίς κόστος ανά λειτουργία ή όρια σύνδεσης. Η ενσωματωμένη κονσόλα διαχείρισης HTTP παρέχει μετρήσεις server και διαγνωστικά προσβάσιμα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, παράλληλα με πλήρη συμβατότητα με το Redis CLI και κάθε Redis client library.