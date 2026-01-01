Αναπτύξτε το Dragonfly με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης, συμβατή με Redis in-memory αποθήκη δεδομένων, σχεδιασμένη για σύγχρονο υλικό, για να προσφέρει έως και 25 φορές μεγαλύτερη απόδοση από το Redis.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Dragonfly
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dragonfly
Το Dragonfly είναι μια σύγχρονη αποθήκη δεδομένων στην μνήμη (in-memory data store) που είναι πλήρως συμβατή με τα APIs των Redis και Memcached, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπάρχουσα εφαρμογή που χρησιμοποιεί Redis μπορεί να μεταβεί στο Dragonfly αλλάζοντας μόνο τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Σχεδιασμένο από την αρχή για πολυπύρηνους επεξεργαστές (CPUs) χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική thread-per-core χωρίς κοινόχρηστα στοιχεία, το Dragonfly προσφέρει έως και 25 φορές μεγαλύτερη απόδοση (throughput) από το Redis στο ίδιο hardware, ενώ χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερη μνήμη για το ίδιο σύνολο δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Dragonfly προσφέρει στις εφαρμογές σας μια cache υψηλής απόδοσης και μια αποθήκη δομών δεδομένων χωρίς κόστος ανά λειτουργία ή όρια σύνδεσης. Η ενσωματωμένη κονσόλα διαχείρισης HTTP παρέχει μετρήσεις server και διαγνωστικά προσβάσιμα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, παράλληλα με πλήρη συμβατότητα με το Redis CLI και κάθε Redis client library.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dragonfly
Redis API Συμβατό
Ενσωματωθείτε ως αντικατάσταση του Redis - κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί μια client library του Redis λειτουργεί με το Dragonfly αλλάζοντας μόνο το connection string.
25× Redis Throughput
Η πολυνηματική αρχιτεκτονική χωρίς κοινή χρήση κορεσμεί όλους τους πυρήνες CPU, προσφέροντας έως και 25 φορές περισσότερες λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο από το μονονηματικό Redis στο ίδιο υλικό.
Χαμηλότερη χρήση μνήμης
Καινοτόμες υλοποιήσεις δομών δεδομένων μειώνουν την κατανάλωση μνήμης έως και 30% σε σύγκριση με το Redis για το ίδιο σύνολο δεδομένων, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε περισσότερα δεδομένα σε έναν μικρότερο VPS.
Ενσωματωμένο Admin Console
Το HTTP admin interface στην ίδια θύρα παρέχει στατιστικά server, χρήση μνήμης και διαγνωστικά προσβάσιμα απευθείας από ένα browser.
Memcached Συμβατό
Δέχεται εντολές πρωτοκόλλου κειμένου Memcached εκτός από εντολές Redis, καθιστώντας το μια άμεση αντικατάσταση και για τα δύο συστήματα caching ταυτόχρονα.
Γιατί να τρέξω Dragonfly στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.