Αναπτύξτε το Matomo με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Κορυφαία πλατφόρμα open-source web analytics, την οποία εμπιστεύονται πάνω από 1 εκατομμύριο ιστότοποι, με πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων και συμμόρφωση με τον GDPR.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Matomo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Matomo
Το Matomo είναι η κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα web analytics ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιείται από πάνω από 1 εκατομμύριο ιστοσελίδες σε 190+ χώρες. Ως μια εναλλακτική λύση με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας έναντι του Google Analytics, παρέχει λεπτομερή analytics επισκεπτών, παρακολούθηση μετατροπών, heatmaps, καταγραφές περιόδων σύνδεσης και A/B testing, διατηρώντας το 100% των δεδομένων σας στη δική σας υποδομή. Κανένα τρίτο μέρος δεν λαμβάνει τα δεδομένα των επισκεπτών σας, και η παρακολούθηση παραμένει ακριβής ακόμα και όταν οι ad blockers θα μπλόκαραν τα scripts cloud analytics.
Το self-hosting του Matomo στο VPS σας σημαίνει απεριόριστες ιστοσελίδες, χωρίς χρεώσεις ανά επισκέπτη, και πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς GDPR, HIPAA και άλλους κανονισμούς διαμονής δεδομένων - καθιστώντας το την πλατφόρμα analytics επιλογής για οργανισμούς που δεν μπορούν να στείλουν δεδομένα επισκεπτών σε εξωτερικούς προμηθευτές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Matomo
Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων
Όλα τα δεδομένα επισκεπτών παραμένουν στην υποδομή σας - χωρίς κοινή χρήση από τρίτους, χωρίς δημιουργία προφίλ από δίκτυα διαφημίσεων και χωρίς πρόσβαση προμηθευτή στα αναλυτικά στοιχεία σας.
Συμμόρφωση GDPR
Τα ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου απορρήτου, η διαχείριση συγκατάθεσης και τα εργαλεία ανωνυμοποίησης δεδομένων καθιστούν την κανονιστική συμμόρφωση απλή.
Παρακολούθηση μετατροπών
Μετρήστε στόχους, διοχετεύσεις και απόδοση σε όλη τη διαδρομή των επισκεπτών σας για να κατανοήσετε τι οδηγεί σε μετατροπές.
Heatmaps και session recordings
Δείτε πού κάνουν κλικ οι χρήστες, κάνουν scroll και διστάζουν με οπτικά heatmaps και καταγεγραμμένες περιόδους περιήγησης.
Αναλύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Παρακολουθήστε έσοδα, απόδοση προϊόντων, εγκατάλειψη καλαθιού και την αξία διάρκειας ζωής πελάτη με ειδικές αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου.
Απεριόριστες ιστοσελίδες
Παρακολουθήστε όσες ιστοσελίδες χρειάζεστε από μία μόνο εγκατάσταση Matomo, χωρίς χρεώσεις ανά ιστοσελίδα ή αναβαθμίσεις πλάνου.
Γιατί να τρέξω Matomo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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