Το Matomo είναι η κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα web analytics ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιείται από πάνω από 1 εκατομμύριο ιστοσελίδες σε 190+ χώρες. Ως μια εναλλακτική λύση με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας έναντι του Google Analytics, παρέχει λεπτομερή analytics επισκεπτών, παρακολούθηση μετατροπών, heatmaps, καταγραφές περιόδων σύνδεσης και A/B testing, διατηρώντας το 100% των δεδομένων σας στη δική σας υποδομή. Κανένα τρίτο μέρος δεν λαμβάνει τα δεδομένα των επισκεπτών σας, και η παρακολούθηση παραμένει ακριβής ακόμα και όταν οι ad blockers θα μπλόκαραν τα scripts cloud analytics.

Το self-hosting του Matomo στο VPS σας σημαίνει απεριόριστες ιστοσελίδες, χωρίς χρεώσεις ανά επισκέπτη, και πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς GDPR, HIPAA και άλλους κανονισμούς διαμονής δεδομένων - καθιστώντας το την πλατφόρμα analytics επιλογής για οργανισμούς που δεν μπορούν να στείλουν δεδομένα επισκεπτών σε εξωτερικούς προμηθευτές.