Το ShinyProxy είναι ο διακομιστής ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Open Analytics για τη φιλοξενία διαδραστικών εφαρμογών δεδομένων γραμμένων σε R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio και πολλά άλλα frameworks. Εκκινεί κάθε συνεδρία χρήστη σε ένα απομονωμένο Docker container, στη συνέχεια προωθεί την κίνηση HTTP και WebSocket πίσω στο πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ώστε κάθε επισκέπτης να αποκτά ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς να μολύνει την κοινόχρηστη κατάσταση.

Η αυτο-φιλοξενία του ShinyProxy στον δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα μοντέλα, σύνολα δεδομένων και πίνακες ελέγχου εντός της περιμέτρου σας, ενώ παρέχει στις ομάδες εταιρικές λειτουργίες — έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο πρόσβασης βάσει ομάδων, καταγραφή χρήσης — χωρίς άδειες ανά θέση ή εξάρτηση από προμηθευτή.