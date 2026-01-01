Αναπτύξτε το ShinyProxy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Server ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη Shiny, Dash, Streamlit και άλλων εφαρμογών δεδομένων με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ShinyProxy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ShinyProxy
Το ShinyProxy είναι ο διακομιστής ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Open Analytics για τη φιλοξενία διαδραστικών εφαρμογών δεδομένων γραμμένων σε R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio και πολλά άλλα frameworks. Εκκινεί κάθε συνεδρία χρήστη σε ένα απομονωμένο Docker container, στη συνέχεια προωθεί την κίνηση HTTP και WebSocket πίσω στο πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ώστε κάθε επισκέπτης να αποκτά ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς να μολύνει την κοινόχρηστη κατάσταση.
Η αυτο-φιλοξενία του ShinyProxy στον δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα μοντέλα, σύνολα δεδομένων και πίνακες ελέγχου εντός της περιμέτρου σας, ενώ παρέχει στις ομάδες εταιρικές λειτουργίες — έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο πρόσβασης βάσει ομάδων, καταγραφή χρήσης — χωρίς άδειες ανά θέση ή εξάρτηση από προμηθευτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του ShinyProxy
Containers ανά χρήστη
Κάθε συνεδρία δημιουργεί το δικό της Docker container, έτσι οι χρήστες δεν μοιράζονται ποτέ την κατάσταση, τις συνεδρίες ή τους υπολογιστικούς πόρους.
Υποστήριξη πολλαπλών framework
Φιλοξενήστε R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, και οποιαδήποτε άλλη web εφαρμογή συσκευασμένη ως container.
Αρθρωτή πιστοποίηση
Συνδέστε LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ή κοινωνικές συνδέσεις για να ελέγχετε την πρόσβαση σε εφαρμογές με έλεγχο πρόσβασης βάσει ομάδων.
Αναλύσεις χρήσης
Η ενσωματωμένη καταγραφή συμβάντων παρακολουθεί τις εκκινήσεις εφαρμογών, τις διάρκειες και τις ενεργές συνεδρίες για τον σχεδιασμό χωρητικότητας και τον έλεγχο.
WebSocket streaming
Η εγγενής διαμεσολάβηση WebSocket και HTTP/2 διατηρεί τις διαδραστικές εφαρμογές Shiny και Dash ανταποκρινόμενες υπό φόρτο.
Πίνακας διαχείρισης
Η ζωντανή προβολή admin δείχνει τα ενεργά containers, επιτρέπει στους χειριστές να επιθεωρούν τη δραστηριότητα και να σταματούν sessions κατ' απαίτηση.
Γιατί να τρέξω ShinyProxy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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