Το ImmuDB είναι μια open-source, αμετάβλητη βάση δεδομένων γραμμένη σε Go που διατηρεί το πλήρες ιστορικό όλων των αλλαγών δεδομένων. Κάθε εγγραφή είναι κρυπτογραφικά επαληθευμένη, καθιστώντας αδύνατη την αλλαγή ή διαγραφή αρχείων χωρίς ανίχνευση — παρέχοντάς σας ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου με απόδειξη παραβίασης εκ σχεδιασμού.

Αναπτύξιμο ως αυτόνομος server, το ImmuDB υποστηρίζει μοντέλα δεδομένων key-value, SQL και εγγράφων, και διατίθεται με ενσωματωμένο web console για περιήγηση δεδομένων και διαχείριση χρηστών. Το self-hosting δίνει τον πλήρη έλεγχο ευαίσθητων αρχείων καταγραφής ελέγχου, αρχείων συμμόρφωσης και ιστορικού συναλλαγών στη δική σας υποδομή χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.