Αναπτύξτε το ImmuDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αμετάβλητη, αδιάβλητη βάση δεδομένων με κρυπτογραφική επαλήθευση για ελεγχόμενη ακεραιότητα δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ImmuDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ImmuDB
Το ImmuDB είναι μια open-source, αμετάβλητη βάση δεδομένων γραμμένη σε Go που διατηρεί το πλήρες ιστορικό όλων των αλλαγών δεδομένων. Κάθε εγγραφή είναι κρυπτογραφικά επαληθευμένη, καθιστώντας αδύνατη την αλλαγή ή διαγραφή αρχείων χωρίς ανίχνευση — παρέχοντάς σας ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου με απόδειξη παραβίασης εκ σχεδιασμού.
Αναπτύξιμο ως αυτόνομος server, το ImmuDB υποστηρίζει μοντέλα δεδομένων key-value, SQL και εγγράφων, και διατίθεται με ενσωματωμένο web console για περιήγηση δεδομένων και διαχείριση χρηστών. Το self-hosting δίνει τον πλήρη έλεγχο ευαίσθητων αρχείων καταγραφής ελέγχου, αρχείων συμμόρφωσης και ιστορικού συναλλαγών στη δική σας υποδομή χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του ImmuDB
Αποθήκευση με απόδειξη παραβίασης
Κάθε εγγραφή συνδέεται μέσω κρυπτογραφικών κατακερματισμών, έτσι οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή είναι άμεσα ανιχνεύσιμη από πελάτες ή ελεγκτές.
Υποστήριξη πολλαπλών μοντέλων
Αναζητήστε δεδομένα χρησιμοποιώντας διεπαφές key-value, SQL ή εγγράφων - όλα μοιράζονται την ίδια αμετάβλητη μηχανή αποθήκευσης χωρίς μεταφορές σχήματος μεταξύ μοντέλων.
Ενσωματωμένη κονσόλα ιστού
Ένα ενσωματωμένο web UI στη θύρα 8080 σάς επιτρέπει να εξερευνήσετε βάσεις δεδομένων, να εκτελέσετε ερωτήματα SQL και να διαχειριστείτε χρήστες χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εργαλεία.
Κρυπτογραφική επαλήθευση
Οι πελάτες μπορούν να επαληθεύσουν ανεξάρτητα την ακεραιότητα οποιασδήποτε τιμής διαβάζουν χρησιμοποιώντας Merkle tree proofs, εξαλείφοντας την ανάγκη να εμπιστεύονται τυφλά τον server.
Πλήρες ιστορικό ελέγχου
Όλες οι εκδόσεις κάθε κλειδιού διατηρούνται μόνιμα, παρέχοντας στις ομάδες συμμόρφωσης και στους ελεγκτές μια πλήρη, επαληθεύσιμη αλυσίδα επιμέλειας για κάθε σημείο δεδομένων.
Γιατί να τρέξω ImmuDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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