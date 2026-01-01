Αναπτύξτε το Fider με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανατροφοδότησης πελατών ανοιχτού κώδικα για τη συλλογή αιτημάτων λειτουργιών, τη διεξαγωγή κοινοτικών ψηφοφοριών και τη διαχείριση χαρτών πορείας προϊόντων με διαφάνεια.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fider
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fider
Το Fider είναι μια πλατφόρμα feedback open-source που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των ομάδων προϊόντων και των χρηστών τους. Η δημόσια πύλη ψηφοφορίας του επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ιδέες, να ψηφίζουν υφιστάμενα αιτήματα και να συμμετέχουν σε συζητήσεις — διασφαλίζοντας ότι οι πιο πολύτιμες λειτουργίες λαμβάνουν προτεραιότητα. Οι ομάδες μπορούν να ενημερώνουν τις καταστάσεις, να επικοινωνούν τις αποφάσεις του roadmap και να κρατούν την κοινότητά τους ενήμερη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.
Η αυτο-φιλοξενία του Fider στον VPS σας διατηρεί όλα τα feedback και τα δεδομένα χρήστη υπό τον έλεγχό σας, εξαλείφει την τιμολόγηση ανά χρήστη από φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το branding και την authentication ώστε να ταιριάζουν με την ταυτότητα του προϊόντος σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fider
Ψηφοφορία κοινότητας
Οι χρήστες ψηφίζουν για αιτήματα λειτουργιών, ώστε οι ομάδες προϊόντων να μπορούν να ιεραρχήσουν αντικειμενικά τι να δημιουργήσουν στη συνέχεια, με βάση την πραγματική ζήτηση και όχι τις πιο δυνατές φωνές.
Παρακολούθηση κατάστασης
Αντιστοιχίστε καταστάσεις — προγραμματισμένο, σε εξέλιξη, ολοκληρωμένο, απορρίφθηκε — για να ενημερώνετε την κοινότητα σχετικά με την πρόοδο κάθε πρότασης.
Ευέλικτη πιστοποίηση
Υποστηρίζει επιλογές σύνδεσης μέσω email, OAuth και SSO, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη λιγότερη δυνατή τριβή, αυξάνοντας τα ποσοστά υποβολής και ψήφισης.
Προσαρμοσμένο branding
Διαμορφώσιμα λογότυπα, χρώματα και υποστήριξη προσαρμοσμένου domain σάς επιτρέπουν να παρουσιάσετε την πύλη σχολίων ως μια απρόσκοπτη επέκταση του προϊόντος σας.
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις διατηρούν τους χρήστες αφοσιωμένους ειδοποιώντας τους όταν οι προτάσεις τους λαμβάνουν ψήφους, σχόλια ή ενημερώσεις κατάστασης.
Γιατί να τρέξω Fider στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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