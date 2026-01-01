Το Fider είναι μια πλατφόρμα feedback open-source που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των ομάδων προϊόντων και των χρηστών τους. Η δημόσια πύλη ψηφοφορίας του επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ιδέες, να ψηφίζουν υφιστάμενα αιτήματα και να συμμετέχουν σε συζητήσεις — διασφαλίζοντας ότι οι πιο πολύτιμες λειτουργίες λαμβάνουν προτεραιότητα. Οι ομάδες μπορούν να ενημερώνουν τις καταστάσεις, να επικοινωνούν τις αποφάσεις του roadmap και να κρατούν την κοινότητά τους ενήμερη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.

Η αυτο-φιλοξενία του Fider στον VPS σας διατηρεί όλα τα feedback και τα δεδομένα χρήστη υπό τον έλεγχό σας, εξαλείφει την τιμολόγηση ανά χρήστη από φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το branding και την authentication ώστε να ταιριάζουν με την ταυτότητα του προϊόντος σας.