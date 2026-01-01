Το Sure είναι μια συντηρούμενη από την κοινότητα open-source εφαρμογή προσωπικών οικονομικών και διαχείρισης πλούτου, σχεδιασμένη για άτομα που θέλουν πλήρη έλεγχο των οικονομικών τους δεδομένων. Παρακολουθεί λογαριασμούς σε τραπεζικά, επενδυτικά και δάνεια, καταγράφει και κατηγοριοποιεί συναλλαγές, παρακολουθεί την καθαρή αξία με την πάροδο του χρόνου και υποστηρίζει νοικοκυριά πολλαπλών χρηστών — όλα αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή.

Σε αντίθεση με τα φιλοξενούμενα εργαλεία οικονομικών, το Sure λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον server σας χωρίς συνδρομή SaaS, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους και χωρίς κίνδυνο διακοπής της υπηρεσίας. Η προαιρετική ενσωμάτωση OpenAI προσθέτει κατηγοριοποίηση συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη και ερωτήματα οικονομικών σε φυσική γλώσσα. Ένας Sidekiq worker παρασκηνίου χειρίζεται προγραμματισμένες εισαγωγές και ειδοποιήσεις, ενώ η κύρια εφαρμογή εξυπηρετεί το διαδραστικό dashboard.