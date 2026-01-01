Αναπτύξτε το Sure με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή προσωπικών οικονομικών για την παρακολούθηση της καθαρής αξίας, λογαριασμών, συναλλαγών και επενδύσεων με πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Sure
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Sure
Το Sure είναι μια συντηρούμενη από την κοινότητα open-source εφαρμογή προσωπικών οικονομικών και διαχείρισης πλούτου, σχεδιασμένη για άτομα που θέλουν πλήρη έλεγχο των οικονομικών τους δεδομένων. Παρακολουθεί λογαριασμούς σε τραπεζικά, επενδυτικά και δάνεια, καταγράφει και κατηγοριοποιεί συναλλαγές, παρακολουθεί την καθαρή αξία με την πάροδο του χρόνου και υποστηρίζει νοικοκυριά πολλαπλών χρηστών — όλα αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή.
Σε αντίθεση με τα φιλοξενούμενα εργαλεία οικονομικών, το Sure λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον server σας χωρίς συνδρομή SaaS, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους και χωρίς κίνδυνο διακοπής της υπηρεσίας. Η προαιρετική ενσωμάτωση OpenAI προσθέτει κατηγοριοποίηση συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη και ερωτήματα οικονομικών σε φυσική γλώσσα. Ένας Sidekiq worker παρασκηνίου χειρίζεται προγραμματισμένες εισαγωγές και ειδοποιήσεις, ενώ η κύρια εφαρμογή εξυπηρετεί το διαδραστικό dashboard.
Βασικά χαρακτηριστικά του Sure
Πίνακας ελέγχου καθαρής αξίας
Συγκεντρώστε όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών σε μια ενιαία προβολή της καθαρής αξίας, η οποία ενημερώνεται καθώς καταγράφονται οι συναλλαγές, προσφέροντας μια σαφή εικόνα της συνολικής οικονομικής υγείας.
Διαχείριση Λογαριασμού
Παρακολουθείτε λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου, πιστωτικών καρτών, δανείων και επενδύσεων από μία ενιαία διεπαφή με πλήρες ιστορικό συναλλαγών για τον καθένα.
Κατηγοριοποίηση συναλλαγών
Εισαγωγή, οργάνωση και κατηγοριοποίηση συναλλαγών με αυτοματοποίηση βάσει κανόνων και χειροκίνητες παρακάμψεις για τη δημιουργία ακριβών αναφορών δαπανών.
Παρακολούθηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Παρακολουθήστε τις μετοχές και την απόδοση του χαρτοφυλακίου με δεδομένα ζωντανών τιμών που αντλούνται από το Yahoo Finance ή το Twelve Data σε διαμορφώσιμο πρόγραμμα.
AI Βοηθός Οικονομικών
Η προαιρετική ενσωμάτωση του OpenAI επιτρέπει ερωτήματα φυσικής γλώσσας σχετικά με τα πρότυπα δαπανών και την αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση εισαγόμενων συναλλαγών.
Πολυχρηστικά νοικοκυριά
Προσκαλέστε μέλη του νοικοκυριού με τους δικούς τους λογαριασμούς, ενώ μοιράζεστε προϋπολογισμούς και οικονομικούς στόχους στην ίδια self-hosted instance.
Γιατί να τρέξω Sure στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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