Αναπτύξτε το Tiny File Manager με ένα κλικ.
Ένας ελαφρύς, μονοαρχειακός web διαχειριστής αρχείων PHP για τη μεταφόρτωση, τη λήψη και την οργάνωση αρχείων server από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tiny File Manager
Το Tiny File Manager είναι ένας συμπαγής, ανοιχτού κώδικα διαχειριστής αρχείων που λειτουργεί εξ ολοκλήρου ως ένα ενιαίο αρχείο PHP, παρέχοντάς σας μια πλήρως λειτουργική διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για τη διαχείριση αρχείων στον server σας χωρίς προγράμματα-πελάτες SSH ή FTP. Υποστηρίζει μεταφόρτωση και λήψη αρχείων, αντιγραφή, μετακίνηση, μετονομασία, διαγραφή, δημιουργία αρχείων και έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου — όλα προσβάσιμα μέσω ενός καθαρού, responsive web UI.
Η αυτο-φιλοξενία του Tiny File Manager στον VPS σας διατηρεί τα αρχεία σας υπό τον έλεγχό σας και σας επιτρέπει να παραχωρείτε πρόσβαση βάσει ρόλων σε μέλη της ομάδας με διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων. Το ελάχιστο αποτύπωμά του σημαίνει ότι λειτουργεί παράλληλα με τις υπάρχουσες εφαρμογές σας χωρίς να προσθέτει αισθητό επιπλέον φόρτο πόρων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tiny File Manager
Πλήρεις λειτουργίες αρχείων
Ανεβάστε, κατεβάστε, αντιγράψτε, μετακινήστε, μετονομάστε και διαγράψτε αρχεία και φακέλους απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να απαιτείται πρόσβαση SSH ή FTP.
Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
Ορίστε πολλούς λογαριασμούς χρηστών με μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης και επίπεδα δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ρόλων μόνο για ανάγνωση για περιορισμένη πρόσβαση.
Ενσωματωμένος επεξεργαστής κειμένου
Επεξεργαστείτε αρχεία διαμόρφωσης, σενάρια και κώδικα απευθείας στον browser με υποστήριξη επισήμανσης σύνταξης, παρακάμπτοντας την ανάγκη για ξεχωριστό επεξεργαστή.
Αρχειακή υποστήριξη
Δημιουργήστε αρχεία ZIP και εξαγάγετε συμπιεσμένα αρχεία μέσω του web interface, απλοποιώντας τις μαζικές μεταφορές και τα backups χωρίς εργαλεία γραμμής εντολών.
Αναζήτηση αρχείου
Αναζήτηση σε καταλόγους με βάση το όνομα αρχείου ή το περιεχόμενο για να εντοπίσετε γρήγορα αρχεία χωρίς να πλοηγείστε χειροκίνητα στις δενδρικές δομές φακέλων.
Γιατί να τρέξω Tiny File Manager στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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