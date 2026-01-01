Το Tiny File Manager είναι ένας συμπαγής, ανοιχτού κώδικα διαχειριστής αρχείων που λειτουργεί εξ ολοκλήρου ως ένα ενιαίο αρχείο PHP, παρέχοντάς σας μια πλήρως λειτουργική διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για τη διαχείριση αρχείων στον server σας χωρίς προγράμματα-πελάτες SSH ή FTP. Υποστηρίζει μεταφόρτωση και λήψη αρχείων, αντιγραφή, μετακίνηση, μετονομασία, διαγραφή, δημιουργία αρχείων και έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου — όλα προσβάσιμα μέσω ενός καθαρού, responsive web UI.

Η αυτο-φιλοξενία του Tiny File Manager στον VPS σας διατηρεί τα αρχεία σας υπό τον έλεγχό σας και σας επιτρέπει να παραχωρείτε πρόσβαση βάσει ρόλων σε μέλη της ομάδας με διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων. Το ελάχιστο αποτύπωμά του σημαίνει ότι λειτουργεί παράλληλα με τις υπάρχουσες εφαρμογές σας χωρίς να προσθέτει αισθητό επιπλέον φόρτο πόρων.