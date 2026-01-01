Αναπτύξτε το Weaviate με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα vector database για εφαρμογές AI με semantic search, hybrid search και ενσωματώσεις LLM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Weaviate
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Weaviate
Το Weaviate είναι μια open-source vector database σχεδιασμένη για εφαρμογές AI-native. Αποθηκεύει αντικείμενα δεδομένων μαζί με τα vector embeddings τους, επιτρέποντας γρήγορη semantic similarity search που ξεπερνά το keyword matching για να βρει εννοιολογικά σχετικό περιεχόμενο. Υποστηρίζει hybrid search συνδυάζοντας προσεγγίσεις vector και keyword για βέλτιστη ακρίβεια ανάκτησης.
Το self-hosting του Weaviate σε ένα VPS δίνει στις εφαρμογές AI ένα αποκλειστικό vector store χωρίς per-query fees και πλήρη έλεγχο της data residency. Ενσωματώνεται με μεγάλους LLM providers συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Cohere και Hugging Face, και συνδέεται απευθείας με τα LangChain και LlamaIndex για τη δημιουργία RAG pipelines και semantic search features.
Βασικά χαρακτηριστικά του Weaviate
Σημασιολογική διανυσματική αναζήτηση
Βρείτε εννοιολογικά παρόμοιο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας vector embeddings αντί για ακριβή keyword matching για πιο έξυπνα αποτελέσματα ανάκτησης.
Υβριδική αναζήτηση
Συνδυάστε την ομοιότητα διανυσμάτων και την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών BM25 με διαμορφώσιμη στάθμιση για το καλύτερο και από τις δύο προσεγγίσεις ανάκτησης.
Ενσωματώσεις LLM
Ενσωματωμένες ενότητες συνδέουν το Weaviate με τα OpenAI, Cohere και Hugging Face για αυτόματη δημιουργία embedding και για generative queries.
GraphQL & REST API
Αναζητήστε και διαχειριστείτε δεδομένα μέσω ενός GraphQL API ή REST endpoints με client libraries για Python, JavaScript, Go και Java.
Πολυτροπική υποστήριξη
Αποθήκευση και αναζήτηση σε αντικείμενα κειμένου, εικόνων, ήχου και βίντεο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο vectorizer module για κάθε τύπο δεδομένων.
Γιατί να τρέξω Weaviate στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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