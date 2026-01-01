Το Weaviate είναι μια open-source vector database σχεδιασμένη για εφαρμογές AI-native. Αποθηκεύει αντικείμενα δεδομένων μαζί με τα vector embeddings τους, επιτρέποντας γρήγορη semantic similarity search που ξεπερνά το keyword matching για να βρει εννοιολογικά σχετικό περιεχόμενο. Υποστηρίζει hybrid search συνδυάζοντας προσεγγίσεις vector και keyword για βέλτιστη ακρίβεια ανάκτησης.

Το self-hosting του Weaviate σε ένα VPS δίνει στις εφαρμογές AI ένα αποκλειστικό vector store χωρίς per-query fees και πλήρη έλεγχο της data residency. Ενσωματώνεται με μεγάλους LLM providers συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Cohere και Hugging Face, και συνδέεται απευθείας με τα LangChain και LlamaIndex για τη δημιουργία RAG pipelines και semantic search features.