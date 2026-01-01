Αναπτύξτε την Keila με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ενημερωτικού δελτίου και email μάρκετινγκ ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ως αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση των Mailchimp, Brevo και Sendinblue.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Keila
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Keila
Το Keila είναι μια open-source πλατφόρμα newsletter και email marketing που σας επιτρέπει να αναπτύσσετε, να τμηματοποιείτε και να προσεγγίζετε τη λίστα συνδρομητών σας χωρίς να εξαρτάστε από το Mailchimp, το Brevo ή άλλα εμπορικά SaaS. Κατασκευασμένο σε Elixir και Phoenix για υψηλή δυνατότητα παράδοσης και ταυτόχρονη απόδοση, παρέχει ένα καθαρό drag-and-drop editor, αυτοματοποιημένες καμπάνιες, A/B testing, τμηματοποίηση συνδρομητών και ροές επιβεβαίωσης διπλής εγγραφής — όλα υποστηριζόμενα από τον δικό σας SMTP provider, ώστε να διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της φήμης αποστολής και των δεδομένων επικοινωνίας.
Η αυτο-φιλοξενία του Keila στον VPS σας δίνει σε newsletters, indie publishers και μικρές επιχειρήσεις απεριόριστους συνδρομητές και απεριόριστες αποστολές χωρίς τιμολόγηση ανά επαφή που κλιμακώνεται επώδυνα πέρα από μερικές χιλιάδες αναγνώστες. Συνδέστε οποιονδήποτε SMTP provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, τον δικό σας postfix — και αποκτήστε τον έλεγχο κάθε σχέσης με συνδρομητή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Keila
Επεξεργαστής Drag-and-drop
Οπτικός επεξεργαστής ενημερωτικών δελτίων με επαναχρησιμοποιήσιμες ενότητες, ανέβασμα εικόνων και ζωντανή προεπισκόπηση καθιστά τον σχεδιασμό καμπανιών προσιτό για μη προγραμματιστές.
Τμηματοποίηση συνδρομητών
Ορίστε τμήματα με βάση ετικέτες συνδρομής, προσαρμοσμένα πεδία ή μοτίβα δραστηριότητας, και στη συνέχεια στείλτε στοχευμένες καμπάνιες σε συγκεκριμένα τμήματα κοινού.
Double opt-in επιβεβαίωση
Η ενσωματωμένη ροή επιβεβαίωσης επιβάλλει τη διπλή επιβεβαίωση εγγραφής από προεπιλογή, προστατεύοντας τη φήμη του αποστολέα και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με CAN-SPAM και GDPR.
Φέρτε το δικό σας SMTP
Συνδέστε οποιονδήποτε πάροχο SMTP - SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ή το δικό σας postfix - και αποκτήστε τον έλεγχο της deliverability και της φήμης αποστολέα.
Αναλύσεις ανοίγματος και κλικ
Η παρακολούθηση ανοίγματος και κλικ ανά καμπάνια, μαζί με τα ποσοστά απεγγραφής και τις αναφορές αναπηδήσεων, βοηθά στη βελτίωση των γραμμών θέματος και του περιεχομένου με την πάροδο του χρόνου.
API και webhooks
Η πλήρης ενσωμάτωση REST API και webhook σάς επιτρέπει να συγχρονίζετε συνδρομητές από εξωτερικά CRM, e-commerce ή φόρμες εγγραφής αυτόματα.
Γιατί να τρέξω Keila στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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