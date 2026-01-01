Το Keila είναι μια open-source πλατφόρμα newsletter και email marketing που σας επιτρέπει να αναπτύσσετε, να τμηματοποιείτε και να προσεγγίζετε τη λίστα συνδρομητών σας χωρίς να εξαρτάστε από το Mailchimp, το Brevo ή άλλα εμπορικά SaaS. Κατασκευασμένο σε Elixir και Phoenix για υψηλή δυνατότητα παράδοσης και ταυτόχρονη απόδοση, παρέχει ένα καθαρό drag-and-drop editor, αυτοματοποιημένες καμπάνιες, A/B testing, τμηματοποίηση συνδρομητών και ροές επιβεβαίωσης διπλής εγγραφής — όλα υποστηριζόμενα από τον δικό σας SMTP provider, ώστε να διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της φήμης αποστολής και των δεδομένων επικοινωνίας.

Η αυτο-φιλοξενία του Keila στον VPS σας δίνει σε newsletters, indie publishers και μικρές επιχειρήσεις απεριόριστους συνδρομητές και απεριόριστες αποστολές χωρίς τιμολόγηση ανά επαφή που κλιμακώνεται επώδυνα πέρα από μερικές χιλιάδες αναγνώστες. Συνδέστε οποιονδήποτε SMTP provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, τον δικό σας postfix — και αποκτήστε τον έλεγχο κάθε σχέσης με συνδρομητή.