Αναπτύξτε το Expensave με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα παρακολούθησης προσωπικών και οικογενειακών εξόδων για την παρακολούθηση των συνηθειών δαπανών και τη διαχείριση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Expensave
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Expensave
Το Expensave είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης εξόδων ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για άτομα και οικογένειες που θέλουν πλήρη έλεγχο των οικονομικών τους δεδομένων. Με κοινόχρηστα ημερολόγια εξόδων, εισαγωγή τραπεζικών κινήσεων και αναφορές συνηθειών δαπανών, μετατρέπει τα ακατέργαστα δεδομένα συναλλαγών σε χρήσιμες πληροφορίες που σας βοηθούν να κατανοήσετε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Expensave στο δικό σας VPS διατηρεί τα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα μακριά από εμπορικούς διακομιστές τρίτων, εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συνδρομής και δίνει σε κάθε μέλος του νοικοκυριού πρόσβαση χωρίς να μοιράζεται διαπιστευτήρια — ενώ τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας προστατεύουν χρόνια ιστορικού δαπανών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Expensave
Ημερολόγια κοινόχρηστων εξόδων
Πολλοί χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν στο ίδιο ημερολόγιο, διευκολύνοντας τις οικογένειες και τους συγκατοίκους να διατηρούν διαφάνεια στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Εισαγωγή τραπεζικής κατάστασης
Εισαγάγετε καταστάσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να συμπληρώνονται αυτόματα οι συναλλαγές, μειώνοντας τη μη αυτόματη καταχώριση και διασφαλίζοντας πλήρη αρχεία δαπανών.
Αναφορές καταναλωτικών συνηθειών
Η οπτική ανάλυση αναλύει τα έσοδα και τα έξοδα ανά κατηγορία με την πάροδο του χρόνου, αποκαλύπτοντας μοτίβα που σας βοηθούν να λαμβάνετε πιο έξυπνες αποφάσεις προϋπολογισμού.
Progressive Web App
Το αποκριτικό σε κινητά PWA σάς επιτρέπει να καταγράφετε έξοδα από οποιαδήποτε συσκευή άμεσα, ώστε να μην χάνετε ποτέ μια συναλλαγή εν κινήσει.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Όλα τα οικονομικά δεδομένα παραμένουν στον δικό σας server - χωρίς analytics τρίτων, χωρίς συνδρομές, και χωρίς τον κίνδυνο μιας εμπορικής πλατφόρμας να κλείσει.
Γιατί να τρέξω Expensave στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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