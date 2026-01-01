Το Expensave είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης εξόδων ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για άτομα και οικογένειες που θέλουν πλήρη έλεγχο των οικονομικών τους δεδομένων. Με κοινόχρηστα ημερολόγια εξόδων, εισαγωγή τραπεζικών κινήσεων και αναφορές συνηθειών δαπανών, μετατρέπει τα ακατέργαστα δεδομένα συναλλαγών σε χρήσιμες πληροφορίες που σας βοηθούν να κατανοήσετε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Expensave στο δικό σας VPS διατηρεί τα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα μακριά από εμπορικούς διακομιστές τρίτων, εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συνδρομής και δίνει σε κάθε μέλος του νοικοκυριού πρόσβαση χωρίς να μοιράζεται διαπιστευτήρια — ενώ τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας προστατεύουν χρόνια ιστορικού δαπανών.