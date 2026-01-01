Το Tandoor Recipes είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης συνταγών ανοιχτού κώδικα με πλούσια χαρακτηριστικά για την οργάνωση της μαγειρικής σας ζωής. Εισαγάγετε συνταγές από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, προγραμματίστε εβδομαδιαία γεύματα, δημιουργήστε λίστες αγορών και μοιραστείτε βιβλία μαγειρικής με την οικογένεια — όλα από ένα καθαρό web interface προσβάσιμο σε οποιαδήποτε συσκευή. Κατασκευασμένο από την κοινότητα του self-hosting, θέτει τη συλλογή συνταγών σας υπό τον έλεγχό σας χωρίς διαφημίσεις, συνδρομές ή συλλογή δεδομένων.

Το self-hosting του Tandoor στο VPS σας διατηρεί όλες τις συνταγές, τα πλάνα γευμάτων και τις λίστες αγορών σας ιδιωτικές και προσβάσιμες από οπουδήποτε. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και ενσωμάτωση Traefik HTTPS. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί γίνεται ο διαχειριστής — απενεργοποιήστε τις δημόσιες εγγραφές αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.