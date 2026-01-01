Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής συνταγών με προγραμματισμό γευμάτων, λίστες αγορών και οργάνωση βιβλίων μαγειρικής.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tandoor Recipes
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tandoor Recipes
Το Tandoor Recipes είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης συνταγών ανοιχτού κώδικα με πλούσια χαρακτηριστικά για την οργάνωση της μαγειρικής σας ζωής. Εισαγάγετε συνταγές από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, προγραμματίστε εβδομαδιαία γεύματα, δημιουργήστε λίστες αγορών και μοιραστείτε βιβλία μαγειρικής με την οικογένεια — όλα από ένα καθαρό web interface προσβάσιμο σε οποιαδήποτε συσκευή. Κατασκευασμένο από την κοινότητα του self-hosting, θέτει τη συλλογή συνταγών σας υπό τον έλεγχό σας χωρίς διαφημίσεις, συνδρομές ή συλλογή δεδομένων.
Το self-hosting του Tandoor στο VPS σας διατηρεί όλες τις συνταγές, τα πλάνα γευμάτων και τις λίστες αγορών σας ιδιωτικές και προσβάσιμες από οπουδήποτε. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και ενσωμάτωση Traefik HTTPS. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί γίνεται ο διαχειριστής — απενεργοποιήστε τις δημόσιες εγγραφές αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tandoor Recipes
Εισαγωγή συνταγής
Εισαγωγή συνταγών από οποιοδήποτε website με αυτόματη ανάλυση συστατικών, οδηγιών και διατροφικών πληροφοριών.
Προγραμματισμός γευμάτων
Σχεδιάστε τα γεύματα της εβδομάδας με ένα ημερολόγιο drag-and-drop και δημιουργήστε αυτόματα λίστες αγορών από προγραμματισμένες συνταγές.
Λίστες αγορών
Δημιουργήστε και μοιραστείτε λίστες αγορών που συνδυάζουν συστατικά από πολλές συνταγές με αυτόματη συγχώνευση ποσοτήτων.
Οργάνωση βιβλίου μαγειρικής
Οργανώστε συνταγές σε βιβλία μαγειρικής, προσθέστε ετικέτες με λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε άμεσα σε ολόκληρη τη συλλογή σας.
Κοινή χρήση πολλαπλών χρηστών
Μοιραστείτε χώρους συνταγών με μέλη της οικογένειας, ο καθένας με τα δικά του πλάνα γευμάτων και λίστες αγορών.
Διατροφική παρακολούθηση
Παρακολουθήστε τις θερμίδες και τα μακροθρεπτικά συστατικά ανά συνταγή με διατροφικά δεδομένα από εισαγόμενες συνταγές ή μη αυτόματη καταχώριση.
Γιατί να τρέξω Tandoor Recipes στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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