Αναπτύξτε το Karaoke Eternal με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα karaoke party όπου οι καλεσμένοι βάζουν τραγούδια στην ουρά από τα προγράμματα περιήγησης των κινητών τους χρησιμοποιώντας κωδικούς QR.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Karaoke Eternal
Το Karaoke Eternal είναι μια πλήρως self-hosted karaoke party platform που μετατρέπει οποιαδήποτε οθόνη σε οθόνη karaoke. Οι καλεσμένοι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο σκανάροντας έναν QR code και βάζουν τραγούδια στην ουρά απευθείας από τον mobile browser τους — δεν απαιτείται app installation. Ο host ελέγχει το playback από οποιονδήποτε browser, ενώ πολλά ανεξάρτητα δωμάτια σάς επιτρέπουν να εκτελείτε simultaneous sessions με ξεχωριστές ουρές.
Οι υποστηριζόμενες μορφές περιλαμβάνουν MP3+G tracks με CDG lyrics, zipped MP3+G, MP4 karaoke videos και WebGL visualizations για tracks χωρίς στίχους. Τα media και οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε μια ενσωματωμένη SQLite database χωρίς να απαιτείται external database service. Η αρχική admin setup ολοκληρώνεται με την πρώτη πρόσβαση μέσω του web interface. Το self-hosting στο VPS σας διατηρεί την karaoke library σας ιδιωτική και πάντα διαθέσιμη κάθε φορά που ξεκινά ένα πάρτι.
Βασικά χαρακτηριστικά του Karaoke Eternal
Κινητή Ουρά Τραγουδιών
Οι επισκέπτες σαρώνουν έναν κωδικό QR και βάζουν τραγούδια στην ουρά απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής τους στο κινητό — χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν εφαρμογή ή να δημιουργήσουν λογαριασμό.
Πολλαπλά δωμάτια πάρτι
Διεξάγετε ταυτόχρονες συνεδρίες καραόκε σε ανεξάρτητα δωμάτια, το καθένα με τη δική του ουρά και συσκευή αναπαραγωγής, ιδανικό για μεγάλους χώρους ή εκδηλώσεις.
CDG και Υποστήριξη Βίντεο
Αναπαράγετε κομμάτια MP3+G συγχρονισμένα με CDG, βίντεο καραόκε MP4 και οπτικοποιήσεις WebGL για κομμάτια χωρίς επικαλύψεις στίχων.
Ζωντανές ενημερώσεις ουράς
Οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες βλέπουν τη ζωντανή ενημέρωση της ουράς σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δωμάτιο.
Δεν απαιτείται εφαρμογή
Η όλη εμπειρία karaoke λειτουργεί στον browser — οι επισκέπτες προσθέτουν τραγούδια στην ουρά και οι οικοδεσπότες διαχειρίζονται την αναπαραγωγή χωρίς να εγκαταστήσουν τίποτα.
Γιατί να τρέξω Karaoke Eternal στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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