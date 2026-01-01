Το Karaoke Eternal είναι μια πλήρως self-hosted karaoke party platform που μετατρέπει οποιαδήποτε οθόνη σε οθόνη karaoke. Οι καλεσμένοι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο σκανάροντας έναν QR code και βάζουν τραγούδια στην ουρά απευθείας από τον mobile browser τους — δεν απαιτείται app installation. Ο host ελέγχει το playback από οποιονδήποτε browser, ενώ πολλά ανεξάρτητα δωμάτια σάς επιτρέπουν να εκτελείτε simultaneous sessions με ξεχωριστές ουρές.

Οι υποστηριζόμενες μορφές περιλαμβάνουν MP3+G tracks με CDG lyrics, zipped MP3+G, MP4 karaoke videos και WebGL visualizations για tracks χωρίς στίχους. Τα media και οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε μια ενσωματωμένη SQLite database χωρίς να απαιτείται external database service. Η αρχική admin setup ολοκληρώνεται με την πρώτη πρόσβαση μέσω του web interface. Το self-hosting στο VPS σας διατηρεί την karaoke library σας ιδιωτική και πάντα διαθέσιμη κάθε φορά που ξεκινά ένα πάρτι.