Αναπτύξτε το Emby με εγκατάσταση ενός κλικ.
Προσωπικός media server που οργανώνει και κάνει streaming τα βίντεο, τη μουσική και τις φωτογραφίες σε οποιαδήποτε συσκευή από οπουδήποτε.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Emby
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Emby
Το Emby είναι ένας ολοκληρωμένος προσωπικός media server που συγκεντρώνει ολόκληρη τη συλλογή πολυμέσων σας — ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσική και φωτογραφίες — σε μία ενιαία πλατφόρμα. Μετατρέπει και κάνει stream αυτόματα περιεχόμενο σε οποιαδήποτε συσκευή, με real-time transcoding που εξασφαλίζει ομαλή αναπαραγωγή ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του client ή τις συνθήκες δικτύου.
Το hosting του Emby στον δικό σας VPS σάς προσφέρει διαθεσιμότητα 24/7, ταχύτητες upload επιπέδου enterprise για remote streaming, και αποκλειστικούς πόρους transcoding για πολλούς ταυτόχρονους θεατές. Η βιβλιοθήκη πολυμέσων και τα metadata σας παραμένουν πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς επίπεδα συνδρομής που να περιορίζουν την αναπαραγωγή ή τον χώρο αποθήκευσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Emby
Αυτόματη μετακωδικοποίηση
Η μετατροπή βίντεο και ήχου σε πραγματικό χρόνο εξασφαλίζει ομαλή αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε συσκευή, ανεξάρτητα από την αρχική μορφή αρχείου ή τις δυνατότητες της συσκευής.
Ζωντανή TV και DVR
Συντονιστείτε σε ζωντανή τηλεόραση και προγραμματίστε εγγραφές με ένα ενσωματωμένο DVR, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης με μια αυτοδιαχειριζόμενη λύση.
Συγχρονισμός Κινητού
Κατεβάστε πολυμέσα σε έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες για προβολή εκτός σύνδεσης, διατηρώντας το περιεχόμενο προσβάσιμο ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
Γονικοί Έλεγχοι
Ορίστε περιορισμούς περιεχομένου ανά χρήστη και προγράμματα προβολής για να δημιουργήσετε ασφαλή, κατάλληλα για την ηλικία περιβάλλοντα πολυμέσων για κάθε μέλος της οικογένειας.
Υποστήριξη πολλαπλών βιβλιοθηκών
Οργανώστε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσική και φωτογραφίες σε ξεχωριστές βιβλιοθήκες με πλούσια μεταδεδομένα, εξώφυλλα και αξιολογήσεις που ανακτώνται αυτόματα.
Γιατί να τρέξω Emby στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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