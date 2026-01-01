Το Emby είναι ένας ολοκληρωμένος προσωπικός media server που συγκεντρώνει ολόκληρη τη συλλογή πολυμέσων σας — ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσική και φωτογραφίες — σε μία ενιαία πλατφόρμα. Μετατρέπει και κάνει stream αυτόματα περιεχόμενο σε οποιαδήποτε συσκευή, με real-time transcoding που εξασφαλίζει ομαλή αναπαραγωγή ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του client ή τις συνθήκες δικτύου.

Το hosting του Emby στον δικό σας VPS σάς προσφέρει διαθεσιμότητα 24/7, ταχύτητες upload επιπέδου enterprise για remote streaming, και αποκλειστικούς πόρους transcoding για πολλούς ταυτόχρονους θεατές. Η βιβλιοθήκη πολυμέσων και τα metadata σας παραμένουν πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς επίπεδα συνδρομής που να περιορίζουν την αναπαραγωγή ή τον χώρο αποθήκευσης.