Αναπτύξτε το OliveTin με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο web UI που εμφανίζει προκαθορισμένες εντολές shell ως ασφαλή κουμπιά κλικ για εκτέλεση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OliveTin
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OliveTin
Το OliveTin είναι μια μικρή αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία Go που μετατρέπει προκαθορισμένες εντολές shell σε ασφαλή κουμπιά με ένα κλικ σε ένα web UI. Ο διαχειριστής περιγράφει κάθε ενέργεια σε ένα αρχείο YAML config — όνομα, εικονίδιο, εντολή, προαιρετικά ορίσματα, προαιρετικό παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης — και το OliveTin τα αποδίδει ως ένα τακτοποιημένο dashboard που οποιοσδήποτε με πρόσβαση μπορεί να εκτελέσει χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τερματικό.
Η αυτο-φιλοξενία του OliveTin στο δικό σας VPS δίνει σε μη τεχνικά μέλη του νοικοκυριού, σε νεότερους συνεργάτες ή σε οθόνες αφής τύπου kiosk ένα ελεγχόμενο υποσύνολο λειτουργιών που μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια — επανεκκίνηση μιας κολλημένης υπηρεσίας, αποστολή ενός πακέτου wake-on-lan, ανανέωση μιας βιβλιοθήκης Plex, έναρξη ενός backup — χωρίς να παραδώσουν διαπιστευτήρια SSH ή να εκθέσουν αυθαίρετη εκτέλεσης εντολών. Επειδή το OliveTin εκτελεί μόνο εντολές που έχετε δηλώσει ρητά, η εμβέλεια της επίδρασης παραμένει περιορισμένη από το YAML config.
Βασικά χαρακτηριστικά του OliveTin
YAML-καθορισμένες ενέργειες
Φιλικό στην αφή UI
Ανταποκρινόμενη εφαρμογή μιας σελίδας σχεδιασμένη για τηλέφωνα, tablet και επιτοίχιες οθόνες αφής — ιδανική για αυτοματισμούς σπιτιού τύπου kiosk.
Όρισμα και αναπτυσσόμενες εισόδους
Μετατρέψτε σύνθετες εντολές σε αναπτυσσόμενα μενού, πεδία κειμένου ή διακόπτες επιλογής, ώστε οι μη τεχνικοί χρήστες να τις ενεργοποιούν με τις σωστές παραμέτρους κάθε φορά.
Διάλογοι επιβεβαίωσης
Επισημάνετε ευαίσθητες ενέργειες με απαιτούμενες επιβεβαιώσεις, ώστε οι επικίνδυνες εντολές να χρειάζονται ένα επιπλέον κλικ πριν εκτελεστούν.
Ελάχιστο αποτύπωμα πόρων
Ένα μόνο Go binary χρησιμοποιεί μόνο λίγα MB RAM και ελάχιστη CPU, ιδανικό για να το τοποθετήσετε σε έναν VPS παράλληλα με πιο βαριές self-hosted υπηρεσίες.
Webhook και API
Ενεργοποιήστε ενέργειες εξωτερικά μέσω HTTP webhooks ή του REST API για να ενσωματώσετε το OliveTin σε αυτοματισμούς, scripts και κόμβους οικιακού αυτοματισμού.
Γιατί να τρέξω OliveTin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.