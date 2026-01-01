Το OliveTin είναι μια μικρή αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία Go που μετατρέπει προκαθορισμένες εντολές shell σε ασφαλή κουμπιά με ένα κλικ σε ένα web UI. Ο διαχειριστής περιγράφει κάθε ενέργεια σε ένα αρχείο YAML config — όνομα, εικονίδιο, εντολή, προαιρετικά ορίσματα, προαιρετικό παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης — και το OliveTin τα αποδίδει ως ένα τακτοποιημένο dashboard που οποιοσδήποτε με πρόσβαση μπορεί να εκτελέσει χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τερματικό.

Η αυτο-φιλοξενία του OliveTin στο δικό σας VPS δίνει σε μη τεχνικά μέλη του νοικοκυριού, σε νεότερους συνεργάτες ή σε οθόνες αφής τύπου kiosk ένα ελεγχόμενο υποσύνολο λειτουργιών που μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια — επανεκκίνηση μιας κολλημένης υπηρεσίας, αποστολή ενός πακέτου wake-on-lan, ανανέωση μιας βιβλιοθήκης Plex, έναρξη ενός backup — χωρίς να παραδώσουν διαπιστευτήρια SSH ή να εκθέσουν αυθαίρετη εκτέλεσης εντολών. Επειδή το OliveTin εκτελεί μόνο εντολές που έχετε δηλώσει ρητά, η εμβέλεια της επίδρασης παραμένει περιορισμένη από το YAML config.