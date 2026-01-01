Το ToolJet είναι μια πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα που προσφέρει στις ομάδες ένα οπτικό εργαλείο drag-and-drop για τη δημιουργία εσωτερικών εργαλείων, πινάκων διαχείρισης και εφαρμογών CRUD σε ένα κλάσμα του συνηθισμένου χρόνου ανάπτυξης. Με πάνω από 40 ενσωματωμένα στοιχεία UI και εγγενείς συνδέσεις για πάνω από 50 υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένων των PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets και Stripe - οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα χωρίς να γράψουν εκτενή κώδικα frontend.

Η αυτο-φιλοξενία του ToolJet στο δικό σας VPS διατηρεί τις διαμορφώσεις των εσωτερικών εργαλείων, τα διαπιστευτήρια πηγών δεδομένων και την επιχειρηματική λογική εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Χωρίς τιμολόγηση ανά θέση, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα λειτουργικά σας δεδομένα.