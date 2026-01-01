Αναπτύξτε το ToolJet με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα low-code για τη δημιουργία και την ανάπτυξη εσωτερικών εργαλείων, πινάκων ελέγχου και πινάκων διαχείρισης με 50+ ενσωματώσεις πηγών δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ToolJet
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ToolJet
Το ToolJet είναι μια πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα που προσφέρει στις ομάδες ένα οπτικό εργαλείο drag-and-drop για τη δημιουργία εσωτερικών εργαλείων, πινάκων διαχείρισης και εφαρμογών CRUD σε ένα κλάσμα του συνηθισμένου χρόνου ανάπτυξης. Με πάνω από 40 ενσωματωμένα στοιχεία UI και εγγενείς συνδέσεις για πάνω από 50 υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένων των PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets και Stripe - οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα χωρίς να γράψουν εκτενή κώδικα frontend.
Η αυτο-φιλοξενία του ToolJet στο δικό σας VPS διατηρεί τις διαμορφώσεις των εσωτερικών εργαλείων, τα διαπιστευτήρια πηγών δεδομένων και την επιχειρηματική λογική εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Χωρίς τιμολόγηση ανά θέση, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα λειτουργικά σας δεδομένα.
Βασικά χαρακτηριστικά του ToolJet
50+ Data Source Connectors
Συνδεθείτε σε βάσεις δεδομένων, REST APIs, GraphQL endpoints και εργαλεία SaaS, συμπεριλαμβανομένων των Google Sheets, Stripe και Salesforce, χωρίς να γράφετε προσαρμοσμένο κώδικα ενσωμάτωσης.
Οπτικός Builder με Drag-and-Drop
Συνθέστε διατάξεις UI από 40+ προκατασκευασμένα στοιχεία — πίνακες, φόρμες, γραφήματα, παράθυρα διαλόγου — χωρίς να γράφετε HTML ή CSS, και δεσμεύστε τα απευθείας σε data queries.
JavaScript και Python λογική
Προσθέστε μετασχηματισμούς δεδομένων και επιχειρηματική λογική απευθείας σε queries χρησιμοποιώντας JavaScript ή Python, διατηρώντας τους power users σε πλήρη έλεγχο χωρίς να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Καθορίστε λεπτομερή δικαιώματα ανά εφαρμογή και χώρο εργασίας, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να έχει πρόσβαση μόνο στα εργαλεία και τα δεδομένα που σχετίζονται με τον ρόλο του.
Git Συγχρονισμός
Οι ορισμοί εφαρμογών ελέγχου εκδόσεων μέσω συγχρονισμού με ένα αποθετήριο Git, επιτρέποντας code reviews, ελέγχους και αναστροφές για κρίσιμα εσωτερικά εργαλεία.
Γιατί να τρέξω ToolJet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.