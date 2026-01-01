Το Fireshare είναι μια πλατφόρμα κοινής χρήσης πολυμέσων self-hosted, σχεδιασμένη για την κοινή χρήση κλιπ παιχνιδιών, βίντεο και εικόνων μέσω μοναδικών, κοινόχρηστων συνδέσμων ανά στοιχείο. Ανεβάστε τις εγγραφές σας μία φορά και μοιραστείτε τις ατομικά με φίλους ή δημόσια — κάθε κλιπ αποκτά τη δική του URL, με προαιρετική προστασία κωδικού πρόσβασης για στοιχεία που θέλετε να διατηρήσετε ημι-ιδιωτικά.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες βίντεο cloud, το Fireshare λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS χωρίς όρια μεταφόρτωσης, χωρίς υδατογραφήματα και χωρίς να απαιτείται λογαριασμός για τους θεατές. Το περιεχόμενο οργανώνεται ανά παιχνίδι, με δυνατότητα περιήγησης μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής ροής και με δυνατότητα εγγραφής μέσω RSS — προσφέροντας στο κοινό σας ένα κατάλληλο σπίτι για το περιεχόμενο βίντεο σας χωρίς να τους στέλνετε σε μια πλατφόρμα τρίτου μέρους.