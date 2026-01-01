Αναπτύξτε το Fireshare με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο και εικόνων για κλιπ παιχνιδιών με μοναδικούς κοινόχρηστους συνδέσμους και πρόσβαση προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fireshare
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fireshare
Το Fireshare είναι μια πλατφόρμα κοινής χρήσης πολυμέσων self-hosted, σχεδιασμένη για την κοινή χρήση κλιπ παιχνιδιών, βίντεο και εικόνων μέσω μοναδικών, κοινόχρηστων συνδέσμων ανά στοιχείο. Ανεβάστε τις εγγραφές σας μία φορά και μοιραστείτε τις ατομικά με φίλους ή δημόσια — κάθε κλιπ αποκτά τη δική του URL, με προαιρετική προστασία κωδικού πρόσβασης για στοιχεία που θέλετε να διατηρήσετε ημι-ιδιωτικά.
Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες βίντεο cloud, το Fireshare λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS χωρίς όρια μεταφόρτωσης, χωρίς υδατογραφήματα και χωρίς να απαιτείται λογαριασμός για τους θεατές. Το περιεχόμενο οργανώνεται ανά παιχνίδι, με δυνατότητα περιήγησης μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής ροής και με δυνατότητα εγγραφής μέσω RSS — προσφέροντας στο κοινό σας ένα κατάλληλο σπίτι για το περιεχόμενο βίντεο σας χωρίς να τους στέλνετε σε μια πλατφόρμα τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fireshare
Κοινοποιήσιμοι σύνδεσμοι ανά κλιπ
Κάθε βίντεο και εικόνα αποκτά μια μοναδική δημόσια διεύθυνση URL την οποία μπορείτε να μοιραστείτε απευθείας - χωρίς αναγκαστική δημιουργία λογαριασμού ή ανακατεύθυνση πλατφόρμας για τους θεατές.
Προστατευμένη κοινή χρήση με κωδικό πρόσβασης
Κλειδώστε μεμονωμένα κλιπ ή ολόκληρη τη ροή σας πίσω από έναν κωδικό πρόσβασης, ώστε να ελέγχετε εσείς ακριβώς ποιος μπορεί να δει το περιεχόμενό σας.
Παιγνιοκεντρικός οργανισμός
Επισημάνετε και περιηγηθείτε σε περιεχόμενο ανά τίτλο παιχνιδιού, διατηρώντας τα κλιπ σας οργανωμένα και διευκολύνοντας τους θεατές να βρουν πλάνα για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι.
Υποστήριξη RSS Feed
Το Fireshare δημιουργεί RSS feeds ώστε οι ακόλουθοι να μπορούν να εγγραφούν και να ειδοποιούνται κάθε φορά που δημοσιεύετε νέα κλιπ ή εικόνες.
Ενσωματωμένο Video Transcoding
Το transcoding με βάση την CPU επεξεργάζεται αυτόματα τα uploads σε μορφές βελτιστοποιημένες για web, ώστε τα κλιπ να αναπαράγονται ομαλά σε οποιοδήποτε browser χωρίς χειροκίνητη μετατροπή.
Γιατί να τρέξω Fireshare στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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