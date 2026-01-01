Αναπτύξτε το FlareSolverr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Proxy server που παρακάμπτει αυτόματα την προστασία Cloudflare και DDoS-GUARD για web scraping και media automation tools.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FlareSolverr
Το FlareSolverr είναι ένας εξειδικευμένος διακομιστής proxy που χρησιμοποιεί headless Chromium για να επιλύει αυτόματα προκλήσεις JavaScript, CAPTCHAs και άλλους μηχανισμούς προστασίας anti-bot που επιβάλλονται από την Cloudflare και την DDoS-GUARD. Εκθέτει ένα απλό HTTP API που καλούν εργαλεία όπως το Jackett και το Prowlarr για να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένες ιστοσελίδες χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Η αυτο-φιλοξενία του FlareSolverr στο VPS σας εξασφαλίζει αποκλειστικούς πόρους για λειτουργίες headless browser, διαθεσιμότητα 24/7 για το media automation stack σας, και καλύτερα ποσοστά επιτυχίας στις προκλήσεις της Cloudflare σε σύγκριση με τις οικιακές IP που είναι πιο πιθανό να επισημανθούν ή να περιοριστούν.
Βασικά χαρακτηριστικά του FlareSolverr
Παράκαμψη Cloudflare
Αυτομάτως επιλύει τις προκλήσεις Cloudflare JS και τους ελέγχους ακεραιότητας του browser, ώστε τα downstream tools να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένες ιστοσελίδες χωρίς χειροκίνητο χειρισμό.
Απλός HTTP API
Εκθέτει ένα απλό REST endpoint που μπορεί να καλέσει οποιαδήποτε εφαρμογή για να δρομολογήσει αιτήματα μέσω του proxy επίλυσης προκλήσεων με ελάχιστη προσπάθεια ενσωμάτωσης.
Διαχείριση συνεδρίας
Διατηρεί μόνιμες συνεδρίες browser με αποθήκευση cookie, ώστε τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα στον ίδιο ιστότοπο να αποφεύγουν την άσκοπη επανεπίλυση προκλήσεων.
Headless Chromium
Χρησιμοποιεί μια πραγματική browser engine για να επιλύσει προκλήσεις που μπλοκάρουν βασικούς HTTP clients, επιτυγχάνοντας υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας έναντι σύγχρονων bot detection systems.
arr Stack Συμβατό
Υποστηρίζεται εγγενώς από τα Jackett, Prowlarr και άλλα εργαλεία αυτοματισμού πολυμέσων ως μια κορυφαία επιλογή proxy για indexers προστατευμένους από το Cloudflare.
Γιατί να τρέξω FlareSolverr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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