Το FlareSolverr είναι ένας εξειδικευμένος διακομιστής proxy που χρησιμοποιεί headless Chromium για να επιλύει αυτόματα προκλήσεις JavaScript, CAPTCHAs και άλλους μηχανισμούς προστασίας anti-bot που επιβάλλονται από την Cloudflare και την DDoS-GUARD. Εκθέτει ένα απλό HTTP API που καλούν εργαλεία όπως το Jackett και το Prowlarr για να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένες ιστοσελίδες χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Η αυτο-φιλοξενία του FlareSolverr στο VPS σας εξασφαλίζει αποκλειστικούς πόρους για λειτουργίες headless browser, διαθεσιμότητα 24/7 για το media automation stack σας, και καλύτερα ποσοστά επιτυχίας στις προκλήσεις της Cloudflare σε σύγκριση με τις οικιακές IP που είναι πιο πιθανό να επισημανθούν ή να περιοριστούν.