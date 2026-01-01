Το Grafana είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα παρατηρησιμότητας ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, στην οποία εμπιστεύονται πάνω από 20 εκατομμύρια χρήστες για να μετατρέψουν δεδομένα χρονοσειρών σε αξιοποιήσιμα dashboards. Συνδέεται με περισσότερες από 100 πηγές δεδομένων — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, cloud providers, και άλλα — επιτρέποντας στις ομάδες να οπτικοποιούν και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για δεδομένα από κάθε γωνιά της infrastructure τους σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η αυτο-φιλοξενία του Grafana στο VPS σας εξαλείφει τα cloud egress fees και την τιμολόγηση per-seat, διατηρώντας παράλληλα τις dashboard configurations, το query history και τα metrics data εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας infrastructure — απαραίτητο για περιβάλλοντα ευαίσθητα σε θέματα συμμόρφωσης και ομάδες που παρακολουθούν εσωτερικά συστήματα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από το δημόσιο internet.