Αναπτύξτε το LibrePhotos με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαχείριση φωτογραφιών self-hosted με αυτόματη αναγνώριση προσώπων, ανίχνευση αντικειμένων και αναζήτηση με AI για ολόκληρη τη συλλογή σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LibrePhotos
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LibrePhotos
Το LibrePhotos είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα που φέρνει οργάνωση με τεχνητή νοημοσύνη στην προσωπική σας βιβλιοθήκη φωτογραφιών. Σε αντίθεση με το Google Photos ή το iCloud, κάθε εικόνα παραμένει στον δικό σας server — χωρίς όρια μεταφόρτωσης, χωρίς συνδρομές και χωρίς πρόσβαση τρίτων στις αναμνήσεις σας. Επεξεργάζεται αυτόματα τις φωτογραφίες σας με αναγνώριση προσώπων, ανίχνευση σκηνών και σημασιολογική αναζήτηση, ώστε να μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε εικόνα χωρίς μη αυτόματη προσθήκη ετικετών.
Η αυτο-φιλοξενία του LibrePhotos σε ένα VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα πιο προσωπικά σας δεδομένα. Όλη η επεξεργασία ML εκτελείται τοπικά — η ομαδοποίηση προσώπων, η αντίστροφη γεωκωδικοποίηση και η ανίχνευση αντικειμένων συμβαίνουν στον server σας χωρίς κλήσεις σε εξωτερικές υπηρεσίες AI. Είτε μεταναστεύετε από μια υπηρεσία φωτογραφιών cloud είτε δημιουργείτε ένα ιδιωτικό οικογενειακό αρχείο, το LibrePhotos παρέχει μια ολοκληρωμένη, πλήρως λειτουργική εναλλακτική λύση.
Βασικά χαρακτηριστικά του LibrePhotos
Αναγνώριση προσώπου
Ομαδοποιεί αυτόματα πρόσωπα σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη σας, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε ετικέτες σε άτομα μία φορά και να βρίσκετε άμεσα κάθε φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται.
Αναζήτηση φωτογραφιών με AI
Αναζητήστε τις φωτογραφίες σας με βάση αντικείμενα, σκηνές και περιγραφές χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση στη συσκευή - χωρίς να απαιτείται cloud API.
Αυτόματη οργάνωση φωτογραφιών
Προβολές χρονολογίου και άλμπουμ με ομαδοποίηση βάσει συμβάντων, αντίστροφη γεωκωδικοποίηση και εξαγωγή μεταδεδομένων EXIF οργανώνουν τη βιβλιοθήκη σας χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Μοιραστείτε τον photo server σας με μέλη της οικογένειας, το καθένα με τη δική του βιβλιοθήκη, πεδίο αναγνώρισης προσώπων και ελέγχους πρόσβασης.
Υποστήριξη Raw και βίντεο
Χειρίζεται RAW files, HEIC/HEIF formats, και βίντεο παράλληλα με τα τυπικά JPEGs, διατηρώντας την πλήρη ποιότητα εικόνας και metadata.
Γιατί να τρέξω LibrePhotos στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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