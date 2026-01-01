Το LibrePhotos είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα που φέρνει οργάνωση με τεχνητή νοημοσύνη στην προσωπική σας βιβλιοθήκη φωτογραφιών. Σε αντίθεση με το Google Photos ή το iCloud, κάθε εικόνα παραμένει στον δικό σας server — χωρίς όρια μεταφόρτωσης, χωρίς συνδρομές και χωρίς πρόσβαση τρίτων στις αναμνήσεις σας. Επεξεργάζεται αυτόματα τις φωτογραφίες σας με αναγνώριση προσώπων, ανίχνευση σκηνών και σημασιολογική αναζήτηση, ώστε να μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε εικόνα χωρίς μη αυτόματη προσθήκη ετικετών.

Η αυτο-φιλοξενία του LibrePhotos σε ένα VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα πιο προσωπικά σας δεδομένα. Όλη η επεξεργασία ML εκτελείται τοπικά — η ομαδοποίηση προσώπων, η αντίστροφη γεωκωδικοποίηση και η ανίχνευση αντικειμένων συμβαίνουν στον server σας χωρίς κλήσεις σε εξωτερικές υπηρεσίες AI. Είτε μεταναστεύετε από μια υπηρεσία φωτογραφιών cloud είτε δημιουργείτε ένα ιδιωτικό οικογενειακό αρχείο, το LibrePhotos παρέχει μια ολοκληρωμένη, πλήρως λειτουργική εναλλακτική λύση.