Αναπτύξτε την υπέρ-παραγωγικότητα με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Προηγμένος διαχειριστής εργασιών που συνδυάζει λίστες εργασιών, παρακολούθηση χρόνου, χρονοδιακόπτη Pomodoro και ενσωματώσεις με Jira, GitHub και GitLab σε ένα εργαλείο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Super Productivity
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Super Productivity
Το Super Productivity ενοποιεί τη διαχείριση εργασιών, την παρακολούθηση χρόνου και τις ενσωματώσεις εργαλείων προγραμματιστών σε μία ενιαία εφαρμογή. Συνδυάζει δομημένες λίστες εκκρεμοτήτων με timeboxing βασισμένο στην τεχνική Pomodoro, αυτόματη δημιουργία φύλλων χρόνου και άμεσες ενσωματώσεις με Jira, GitHub, GitLab και Trello — έτσι ώστε τα ανατεθέντα ζητήματα να εισέρχονται στη λίστα εργασιών σας χωρίς χειροκίνητη καταχώριση και τα αρχεία καταγραφής εργασιών να συγχρονίζονται αυτόματα.
Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας καθιστά το Super Productivity προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς την εγκατάσταση μιας desktop app, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα των εργασιών σας, τα στοιχεία των πελατών και τα πρότυπα εργασίας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Χωρίς analytics, χωρίς telemetry και χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Super Productivity
Ενσωματωμένη παρακολούθηση χρόνου
Καταγραφή του χρόνου ανά εργασία με αυτόματη δημιουργία χρονοφύλλων — ιδανικό για τιμολόγηση πελατών, αναφορές sprint και για να κατανοήσετε πού πηγαίνουν οι ώρες σας.
Χρονοδιακόπτης Pomodoro
Ενσωματωμένη υποστήριξη της τεχνικής Pomodoro με διαμορφώσιμα διαστήματα εργασίας και διαλείμματος, καθώς και υπενθυμίσεις για να διατηρείτε την εστίαση και να αποτρέπετε την επαγγελματική εξουθένωση.
Συγχρονισμός Jira και GitHub
Αυτόματη εισαγωγή ανατεθειμένων δελτίων Jira και ζητημάτων GitHub στη λίστα εργασιών σας και προώθηση των καταγραφών εργασιών πίσω για να διατηρήσετε τα εργαλεία του έργου συγχρονισμένα.
Υποεργασίες και έργα
Οργανώστε την εργασία με ιεραρχικές υποεργασίες, έργα και ετικέτες με χρωματική κωδικοποίηση, έτσι ώστε οι σύνθετες πρωτοβουλίες να παραμένουν δομημένες και διαχειρίσιμες.
Μετρήσεις παραγωγικότητας
Παρακολουθεί ολοκληρωμένες εργασίες, χρόνο εστίασης και καθημερινά μοτίβα με την πάροδο του χρόνου, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε σημεία συμφόρησης στη ροή εργασιών και να βελτιώσετε τις συνήθειές σας.
Γιατί να τρέξω Super Productivity στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.