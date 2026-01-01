Το Super Productivity ενοποιεί τη διαχείριση εργασιών, την παρακολούθηση χρόνου και τις ενσωματώσεις εργαλείων προγραμματιστών σε μία ενιαία εφαρμογή. Συνδυάζει δομημένες λίστες εκκρεμοτήτων με timeboxing βασισμένο στην τεχνική Pomodoro, αυτόματη δημιουργία φύλλων χρόνου και άμεσες ενσωματώσεις με Jira, GitHub, GitLab και Trello — έτσι ώστε τα ανατεθέντα ζητήματα να εισέρχονται στη λίστα εργασιών σας χωρίς χειροκίνητη καταχώριση και τα αρχεία καταγραφής εργασιών να συγχρονίζονται αυτόματα.

Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας καθιστά το Super Productivity προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς την εγκατάσταση μιας desktop app, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα των εργασιών σας, τα στοιχεία των πελατών και τα πρότυπα εργασίας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Χωρίς analytics, χωρίς telemetry και χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη.