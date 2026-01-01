Αναπτύξτε το Evolution Go με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Υψηλής απόδοσης WhatsApp API gateway γραμμένο σε Go για αυτοματισμό μηνυμάτων χαμηλών πόρων και διαχείριση πολλαπλών περιπτώσεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Evolution Go
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Evolution Go
Το Evolution Go είναι μια πύλη WhatsApp API ξαναγραμμένη σε Go, σχεδιασμένη ως μια ελαφριά και αποδοτική εναλλακτική λύση του Evolution API που βασίζεται σε Node.js. Βασισμένο στη βιβλιοθήκη whatsmeow, προσφέρει τις ίδιες βασικές δυνατότητες αυτοματοποίησης μηνυμάτων - multi-instance management, webhook events, και ένα RESTful API - καταναλώνοντας παράλληλα σημαντικά λιγότερη μνήμη και ξεκινώντας σε χρόνο κάτω του δευτερολέπτου χάρη στο Go's compiled runtime και το εγγενές μοντέλο ταυτόχρονης εκτέλεσης.
Η αυτο-φιλοξενία του Evolution Go στο VPS σας μεγιστοποιεί το πλεονέκτημα αποδοτικότητας πόρων του compiled binary του. Όλα τα διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας και τα δεδομένα συνομιλίας αποθηκεύονται στη δική σας PostgreSQL database, διασφαλίζοντας την κυριαρχία δεδομένων και τη συμμόρφωση χωρίς κόστη ανά μήνυμα που καθιστούν τους εμπορικούς παρόχους WhatsApp ακριβούς σε κλίμακα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Evolution Go
Go-Native Απόδοση
Το μεταγλωττισμένο δυαδικό με ταυτόχρονη εκτέλεση βασισμένη σε goroutine χειρίζεται χιλιάδες ταυτόχρονες συνδέσεις με 50-150 MB μνήμης ανά στιγμιότυπο, πολύ λιγότερο από την έκδοση Node.js.
Διαχείριση Πολλαπλών Περιπτώσεων
Λειτουργήστε πολλούς αριθμούς WhatsApp από μία ενιαία εγκατάσταση, με κάθε μονάδα να ελέγχεται και να παρακολουθείται ανεξάρτητα μέσω του REST API.
Παράδοση Εκδήλωσης Webhook
Τα webhooks σε πραγματικό χρόνο προωθούν άμεσα συμβάντα μηνυμάτων, συνδέσεων και ομάδων στην εφαρμογή σας, επιτρέποντας αυτοματοποιημένες ροές απόκρισης και ενσωμάτωση CRM.
Αρχιτεκτονική διπλής βάσης δεδομένων
Ο έλεγχος ταυτότητας και τα δεδομένα χρήστη αποθηκεύονται σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων PostgreSQL, απλοποιώντας τα αντίγραφα ασφαλείας και επιτρέποντας λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης για αναπτύξεις με γνώμονα την ασφάλεια.
Message Queue Υποστήριξη
Η προαιρετική ενσωμάτωση RabbitMQ (AMQP) και NATS επιτρέπει επεκτάσιμες αρχιτεκτονικές βασισμένες σε συμβάντα για λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων υψηλού όγκου.
Γιατί να τρέξω Evolution Go στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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