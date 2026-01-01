Το Evolution Go είναι μια πύλη WhatsApp API ξαναγραμμένη σε Go, σχεδιασμένη ως μια ελαφριά και αποδοτική εναλλακτική λύση του Evolution API που βασίζεται σε Node.js. Βασισμένο στη βιβλιοθήκη whatsmeow, προσφέρει τις ίδιες βασικές δυνατότητες αυτοματοποίησης μηνυμάτων - multi-instance management, webhook events, και ένα RESTful API - καταναλώνοντας παράλληλα σημαντικά λιγότερη μνήμη και ξεκινώντας σε χρόνο κάτω του δευτερολέπτου χάρη στο Go's compiled runtime και το εγγενές μοντέλο ταυτόχρονης εκτέλεσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Evolution Go στο VPS σας μεγιστοποιεί το πλεονέκτημα αποδοτικότητας πόρων του compiled binary του. Όλα τα διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας και τα δεδομένα συνομιλίας αποθηκεύονται στη δική σας PostgreSQL database, διασφαλίζοντας την κυριαρχία δεδομένων και τη συμμόρφωση χωρίς κόστη ανά μήνυμα που καθιστούν τους εμπορικούς παρόχους WhatsApp ακριβούς σε κλίμακα.