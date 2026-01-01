Αναπτύξτε το Mobilizon με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ομοσπονδιοποιημένος διοργανωτής εκδηλώσεων ανοιχτού κώδικα για κοινότητες και κινήματα που χρειάζονται συγκεντρώσεις χωρίς επιτήρηση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mobilizon
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mobilizon
Το Mobilizon είναι μια δωρεάν, ομοσπονδιακή πλατφόρμα οργάνωσης εκδηλώσεων που δημιουργήθηκε από την Framasoft και τώρα διαχειρίζεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Kaihuri. Αντικαθιστά τα Facebook Events και το Meetup με ένα δίκτυο ανεξάρτητων instances που διασυνδέονται μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub, δίνοντας σε διοργανωτές, ακτιβιστές και κοινότητες ένα μέρος για να δημοσιεύουν εκδηλώσεις και ομάδες χωρίς να υποβάλλουν τους συμμετέχοντες σε ad-tracking, data harvesting ή algorithmic feeds.
Η αυτο-φιλοξενία του Mobilizon στο δικό σας VPS σημαίνει ότι εσείς ελέγχετε ποιος συμμετέχει στο instance σας, ποιοι κανόνες εποπτείας ισχύουν και πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα των εκδηλώσεων. Η κοινότητά σας διατηρεί το ημερολόγιο και τη λίστα μελών της ακόμα κι αν ένα μόνο instance — ή μια ολόκληρη εμπορική πλατφόρμα — εξαφανιστεί, επειδή η federation καθιστά το δίκτυο ανθεκτικό εκ σχεδιασμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mobilizon
ActivityPub federation
Συνδεθείτε με το Mastodon, το PeerTube και κάθε άλλη εγκατάσταση Mobilizon, ώστε οι συμμετέχοντες να παρακολουθούν εκδηλώσεις και ομάδες σε όλο το fediverse από έναν ενιαίο λογαριασμό.
Ομάδες και συζητήσεις
Λειτουργήστε μόνιμες ομάδες με κοινές αναρτήσεις, πόρους και θέματα συζήτησης, ώστε η οργάνωση να συνεχίζεται μεταξύ των εκδηλώσεων, όχι μόνο την ημέρα.
Ιδιωτικότητα από προεπιλογή
Χωρίς ιχνηλάτες τρίτων, χωρίς διαφημίσεις, και χωρίς να απαιτείται email για δημόσιες εκδηλώσεις - οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντήσουν ανώνυμα ή με μια ομοσπονδιακή ταυτότητα.
Προφίλ πολλαπλών ταυτοτήτων
Διατηρήστε ξεχωριστές ταυτότητες για ακτιβισμό, εργασία και χόμπι κάτω από έναν λογαριασμό, ώστε η προσωπική ζωή να παραμένει ξεχωριστή από τη δημόσια οργάνωση.
Χάρτες και γεωεντοπισμός
Οι αναζητήσεις χώρων και οι χάρτες εκδηλώσεων που υποστηρίζονται από το OpenStreetMap βοηθούν τις τοπικές κοινότητες να βρουν κοντινές συγκεντρώσεις χωρίς να στέλνουν δεδομένα σε εμπορικούς παρόχους χαρτών.
Self-hosted συντονισμός
Ορίστε κανόνες σε επίπεδο παρουσίας, εγκρίνετε νέους λογαριασμούς και αποκλείστε κακόβουλους servers - κάθε απόφαση εποπτείας παραμένει στον VPS σας αντί για μια κεντρική πλατφόρμα.
Γιατί να τρέξω Mobilizon στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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