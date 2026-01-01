Το Mobilizon είναι μια δωρεάν, ομοσπονδιακή πλατφόρμα οργάνωσης εκδηλώσεων που δημιουργήθηκε από την Framasoft και τώρα διαχειρίζεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Kaihuri. Αντικαθιστά τα Facebook Events και το Meetup με ένα δίκτυο ανεξάρτητων instances που διασυνδέονται μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub, δίνοντας σε διοργανωτές, ακτιβιστές και κοινότητες ένα μέρος για να δημοσιεύουν εκδηλώσεις και ομάδες χωρίς να υποβάλλουν τους συμμετέχοντες σε ad-tracking, data harvesting ή algorithmic feeds.

Η αυτο-φιλοξενία του Mobilizon στο δικό σας VPS σημαίνει ότι εσείς ελέγχετε ποιος συμμετέχει στο instance σας, ποιοι κανόνες εποπτείας ισχύουν και πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα των εκδηλώσεων. Η κοινότητά σας διατηρεί το ημερολόγιο και τη λίστα μελών της ακόμα κι αν ένα μόνο instance — ή μια ολόκληρη εμπορική πλατφόρμα — εξαφανιστεί, επειδή η federation καθιστά το δίκτυο ανθεκτικό εκ σχεδιασμού.