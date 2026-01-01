Αναπτύξτε το ONLYOFFICE Docs με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη online σουίτα γραφείου με συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο αρχείων Word, Excel και PowerPoint στον browser σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ONLYOFFICE Docs
Το ONLYOFFICE Docs (Διακομιστής Εγγράφων) είναι μια σουίτα online γραφείου ανοιχτού κώδικα που προσφέρει συνεργατική επεξεργασία μέσω browser αρχείων DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF και άλλων μορφών στον δικό σας server. Προσφέρει τέλεια συμβατότητα με μορφές Microsoft Office, καθιστώντας το μια απρόσκοπτη αντικατάσταση για εργαλεία cloud γραφείου χωρίς να εκθέτετε τα έγγραφά σας σε υπηρεσίες τρίτων.
Το Self-hosting του ONLYOFFICE Docs δίνει προτεραιότητα στην προστασία των εγγράφων — τα αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Ενσωματώνεται με Nextcloud, ownCloud, Seafile και δεκάδες άλλες πλατφόρμες μέσω επίσημων συνδέσμων, και χρησιμοποιεί ασφάλεια JWT token για την προστασία της πρόσβασης στο API. Η Community Edition υποστηρίζει έως και 20 ταυτόχρονες συνδέσεις επεξεργασίας χωρίς κόστος.
Βασικά χαρακτηριστικά του ONLYOFFICE Docs
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί χρήστες μπορούν να συνεπεξεργάζονται έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις ταυτόχρονα με ζωντανή παρακολούθηση δρομέα, σχόλια και παρακολούθηση αλλαγών.
Συμβατότητα MS Office
Ανοίξτε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε αρχεία DOCX, XLSX και PPTX με υψηλή πιστότητα - χωρίς τεχνουργήματα μετατροπής μορφής ή αλλαγές διάταξης.
Πολυμορφική Υποστήριξη
Υποστηρίζει DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, και άλλα σε επεξεργαστές εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.
JWT API ασφάλεια
Η επικύρωση JSON Web Token ασφαλίζει κάθε αίτημα API, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένες ενσωματώσεις και χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον διακομιστή εγγράφων.
Ενσωμάτωση Nextcloud και Seafile
Οι επίσημοι σύνδεσμοι για Nextcloud, ownCloud, Seafile και 40+ άλλες πλατφόρμες μετατρέπουν το ONLYOFFICE Docs σε ένα έτοιμο backend συνεργατικής επεξεργασίας.
Επεξεργαστής PDF και φόρμες
Επεξεργαστείτε PDF και δημιουργήστε συμπληρώσιμες φόρμες PDF απευθείας στον browser χωρίς πρόσθετο λογισμικό ή plugins.
Γιατί να τρέξω ONLYOFFICE Docs στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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