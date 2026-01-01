Το ONLYOFFICE Docs (Διακομιστής Εγγράφων) είναι μια σουίτα online γραφείου ανοιχτού κώδικα που προσφέρει συνεργατική επεξεργασία μέσω browser αρχείων DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF και άλλων μορφών στον δικό σας server. Προσφέρει τέλεια συμβατότητα με μορφές Microsoft Office, καθιστώντας το μια απρόσκοπτη αντικατάσταση για εργαλεία cloud γραφείου χωρίς να εκθέτετε τα έγγραφά σας σε υπηρεσίες τρίτων.

Το Self-hosting του ONLYOFFICE Docs δίνει προτεραιότητα στην προστασία των εγγράφων — τα αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Ενσωματώνεται με Nextcloud, ownCloud, Seafile και δεκάδες άλλες πλατφόρμες μέσω επίσημων συνδέσμων, και χρησιμοποιεί ασφάλεια JWT token για την προστασία της πρόσβασης στο API. Η Community Edition υποστηρίζει έως και 20 ταυτόχρονες συνδέσεις επεξεργασίας χωρίς κόστος.