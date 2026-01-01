Το Chatpad AI είναι ένα καθαρό, ανοιχτού κώδικα web interface για τα μοντέλα GPT της OpenAI που διατηρεί κάθε συνομιλία και κλειδί API αποθηκευμένα στο local storage του browser αντί σε εξωτερικούς servers. Δεν υπάρχει tracking, ούτε cookies, ούτε server-side logging — τα prompts και οι απαντήσεις σας πηγαίνουν απευθείας από τον browser σας στο OpenAI API και πουθενά αλλού.

Η αυτο-φιλοξενία του Chatpad AI δίνει στις ομάδες ένα κοινό, πάντα διαθέσιμο ChatGPT interface στην υποδομή της εταιρείας, συγκεντρώνοντας την τιμολόγηση χρήσης API και παρέχοντας αξιόπιστη πρόσβαση ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας καταναλωτών της OpenAI ή τις αλλαγές πολιτικής.