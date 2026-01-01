Αναπτύξτε το Chatpad AI με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διεπαφή ChatGPT εστιασμένη στην ιδιωτικότητα που αποθηκεύει όλες τις συνομιλίες τοπικά, χωρίς παρακολούθηση ή συλλογή δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Chatpad AI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Chatpad AI
Το Chatpad AI είναι ένα καθαρό, ανοιχτού κώδικα web interface για τα μοντέλα GPT της OpenAI που διατηρεί κάθε συνομιλία και κλειδί API αποθηκευμένα στο local storage του browser αντί σε εξωτερικούς servers. Δεν υπάρχει tracking, ούτε cookies, ούτε server-side logging — τα prompts και οι απαντήσεις σας πηγαίνουν απευθείας από τον browser σας στο OpenAI API και πουθενά αλλού.
Η αυτο-φιλοξενία του Chatpad AI δίνει στις ομάδες ένα κοινό, πάντα διαθέσιμο ChatGPT interface στην υποδομή της εταιρείας, συγκεντρώνοντας την τιμολόγηση χρήσης API και παρέχοντας αξιόπιστη πρόσβαση ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας καταναλωτών της OpenAI ή τις αλλαγές πολιτικής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Chatpad AI
Τοπική αποθήκευση δεδομένων
Όλες οι συνομιλίες και τα API keys βρίσκονται στον local storage του browser σας, οπότε καμία υπηρεσία τρίτου μέρους δεν βλέπει ποτέ τα prompts ή τις απαντήσεις σας.
Χωρίς λογαριασμό
Προσθέστε το OpenAI API key στις ρυθμίσεις και ξεκινήστε να συνομιλείτε αμέσως - χωρίς εγγραφή, χωρίς συνδρομές, χωρίς προειδοποιήσεις χρήσης να διακόπτουν τη ροή εργασίας.
Εξαγωγή συνομιλίας
Εξαγάγετε και εισαγάγετε συνομιλίες ως αρχεία ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών συνομιλιών ή να τις συνεχίσετε αφού αλλάξετε συσκευές.
Λιτή εστιασμένη διεπαφή
Ένας σχεδιασμός χωρίς περισπασμούς αφαιρεί τις premium αναβαθμίσεις και τους περιορισμούς λειτουργιών, διατηρώντας την εστίαση εξ ολοκλήρου στη συνομιλία.
Υποστήριξη πολλαπλών μοντέλων
Εναλλαγή μεταξύ GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo, και άλλων μοντέλων OpenAI από την ίδια διεπαφή χωρίς αλλαγή εργαλείων.
Γιατί να τρέχω Chatpad AI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.