Αναπτύξτε Convex με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα αντιδραστικής βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα με ερωτήματα πραγματικού χρόνου, συναλλαγές ACID και λειτουργίες serverless για σύγχρονες εφαρμογές.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Convex
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Convex
Το Convex είναι μια πλατφόρμα reactive βάσης δεδομένων που επαναπροσδιορίζει την αρχιτεκτονική backend για σύγχρονες εφαρμογές. Συνδυάζει μια βάση δεδομένων εγγράφων με συνδρομές ερωτημάτων σε πραγματικό χρόνο, συναλλαγές ACID και serverless λειτουργίες που εκτελούνται απευθείας παράλληλα με τα δεδομένα σας — όλα σε μία ενιαία, ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Όταν αλλάζουν τα δεδομένα, κάθε συνδρομητικός client ενημερώνεται αυτόματα χωρίς polling ή χειροκίνητη διαχείριση WebSocket.
Η αυτο-φιλοξενία του Convex στο VPS σας παρέχει αποκλειστική υπολογιστική ισχύ για σταθερή απόδοση βάσης δεδομένων και πλήρη κυριαρχία δεδομένων, κάτι που είναι κρίσιμο για εφαρμογές που χειρίζονται δεδομένα χρηστών που υπόκεινται σε κανονισμούς απορρήτου. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει το backend του Convex για αποθήκευση δεδομένων και εκτέλεση λειτουργιών, καθώς και το dashboard για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων σας, την παρακολούθηση ερωτημάτων και την ανάπτυξη serverless λειτουργιών. Μετά την πρώτη εκκίνηση, δημιουργήστε ένα κλειδί διαχειριστή εκτελώντας: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Βασικά χαρακτηριστικά του Convex
Δυναμικά ερωτήματα πραγματικού χρόνου
Τα ερωτήματα προωθούν αυτόματα ενημερώσεις σε συνδεδεμένους πελάτες τη στιγμή που αλλάζουν τα δεδομένα, χωρίς polling ή χειροκίνητο κώδικα WebSocket.
ACID συναλλαγές
Κάθε εγγραφή είναι πλήρως συναλλακτική, διασφαλίζοντας τη συνοχή των δεδομένων σε ταυτόχρονες ενημερώσεις σε εφαρμογές πολλών χρηστών.
Serverless λειτουργίες
Γράψτε τη λογική του backend ως συναρτήσεις TypeScript που εκτελούνται απευθείας μέσα στο database engine, συνεγκατεστημένα με τα δεδομένα σας.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αρχείων
Αποθηκεύετε και διανέμετε αρχεία εγγενώς χωρίς να διαμορφώσετε μια ξεχωριστή υπηρεσία object storage ή ενσωμάτωση CDN.
Εντοπισμός σφαλμάτων με ταξίδι στο χρόνο
Επιθεωρήστε ιστορικές καταστάσεις δεδομένων και αναπαράγετε προηγούμενα ερωτήματα για να διαγνώσετε σφάλματα χωρίς να τα αναπαράγετε στην παραγωγή.
Γιατί να τρέχω Convex στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.