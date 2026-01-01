Το Convex είναι μια πλατφόρμα reactive βάσης δεδομένων που επαναπροσδιορίζει την αρχιτεκτονική backend για σύγχρονες εφαρμογές. Συνδυάζει μια βάση δεδομένων εγγράφων με συνδρομές ερωτημάτων σε πραγματικό χρόνο, συναλλαγές ACID και serverless λειτουργίες που εκτελούνται απευθείας παράλληλα με τα δεδομένα σας — όλα σε μία ενιαία, ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Όταν αλλάζουν τα δεδομένα, κάθε συνδρομητικός client ενημερώνεται αυτόματα χωρίς polling ή χειροκίνητη διαχείριση WebSocket.

Η αυτο-φιλοξενία του Convex στο VPS σας παρέχει αποκλειστική υπολογιστική ισχύ για σταθερή απόδοση βάσης δεδομένων και πλήρη κυριαρχία δεδομένων, κάτι που είναι κρίσιμο για εφαρμογές που χειρίζονται δεδομένα χρηστών που υπόκεινται σε κανονισμούς απορρήτου. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει το backend του Convex για αποθήκευση δεδομένων και εκτέλεση λειτουργιών, καθώς και το dashboard για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων σας, την παρακολούθηση ερωτημάτων και την ανάπτυξη serverless λειτουργιών. Μετά την πρώτη εκκίνηση, δημιουργήστε ένα κλειδί διαχειριστή εκτελώντας: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh