Εγκαταστήστε το Diun με ένα κλικ.
Ελαφρύ εργαλείο που παρακολουθεί εικόνες Docker για ενημερώσεις και στέλνει ειδοποιήσεις στο προτιμώμενο κανάλι σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Diun
Το Diun (Docker Image Update Notifier) είναι ένα ελαφρύ εργαλείο CLI που παρακολουθεί τις εικόνες Docker σας και σας ειδοποιεί τη στιγμή που μια νέα έκδοση δημοσιεύεται στο registry. Υποστηρίζει Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay και ιδιωτικά registries, ελέγχοντας σε ένα διαμορφώσιμο χρονοδιάγραμμα cron με jitter για την κατανομή του φόρτου.
Η αυτο-φιλοξενία του Diun στο VPS σας σημαίνει ότι εκτελείται συνεχώς παράλληλα με τα containers σας, με πλήρη πρόσβαση στο Docker socket για αυτόματη ανακάλυψη container. Εσείς ελέγχετε τη δρομολόγηση ειδοποιήσεων — Slack, Discord, email, webhooks και άλλα — χωρίς να στέλνετε μεταδεδομένα εικόνων σε υπηρεσίες παρακολούθησης τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Diun
Αυτόματη παρακολούθηση εικόνας
Ανακαλύπτει και παρακολουθεί όλα τα τρέχοντα containers από προεπιλογή, έτσι ώστε οι νέες αναπτύξεις να παρακολουθούνται χωρίς χειροκίνητη διαμόρφωση.
Ευέλικτες ειδοποιήσεις
Υποστηρίζει Slack, Discord, email, webhooks και άλλα κανάλια, ώστε οι ειδοποιήσεις ενημέρωσης να φτάνουν στην ομάδα σας όπου κι αν εργάζονται.
Προγραμματισμός βασισμένος σε Cron
Οι έλεγχοι εκτελούνται σε ένα διαμορφώσιμο χρονοδιάγραμμα με προαιρετική διακύμανση για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των μητρώων κατά τις ώρες αιχμής.
Υποστήριξη πολλαπλών μητρώων
Λειτουργεί με Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay, και ιδιωτικά registries, καλύπτοντας ολόκληρο το τοπίο των container image σας.
Γιατί να τρέξω Diun στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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