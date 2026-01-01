Το Diun (Docker Image Update Notifier) είναι ένα ελαφρύ εργαλείο CLI που παρακολουθεί τις εικόνες Docker σας και σας ειδοποιεί τη στιγμή που μια νέα έκδοση δημοσιεύεται στο registry. Υποστηρίζει Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay και ιδιωτικά registries, ελέγχοντας σε ένα διαμορφώσιμο χρονοδιάγραμμα cron με jitter για την κατανομή του φόρτου.

Η αυτο-φιλοξενία του Diun στο VPS σας σημαίνει ότι εκτελείται συνεχώς παράλληλα με τα containers σας, με πλήρη πρόσβαση στο Docker socket για αυτόματη ανακάλυψη container. Εσείς ελέγχετε τη δρομολόγηση ειδοποιήσεων — Slack, Discord, email, webhooks και άλλα — χωρίς να στέλνετε μεταδεδομένα εικόνων σε υπηρεσίες παρακολούθησης τρίτων.