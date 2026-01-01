Αναπτύξτε το Speakr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα μεταγραφής AI που μετατρέπει τον προφορικό ήχο σε αναζητήσιμη, οργανωμένη γνώση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Speakr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Speakr
Το Speakr είναι μια self-hosted πλατφόρμα AI transcription και λήψης σημειώσεων, σχεδιασμένη για να καταγράφει, να transcribe και να αξιοποιεί το ηχητικό σας περιεχόμενο. Υποστηρίζει πολλαπλά transcription backends - συμπεριλαμβανομένων των WhisperX, OpenAI και Mistral - δίνοντάς σας την ευελιξία να επιλέξετε τοπική ή cloud-based processing. Το Speaker diarization, τα voice profiles και οι AI-generated περιλήψεις βοηθούν στην ανάδειξη πληροφοριών από συναντήσεις, συνεντεύξεις και διαλέξεις.
Με υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, OIDC SSO, ένα REST API με webhooks και ενσωματώσεις για n8n, Zapier και Make, το Speakr εντάσσεται φυσικά στις ροές εργασίας της ομάδας. Η self-hosting του διατηρεί όλες τις ηχογραφήσεις και τα transcripts υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Speakr
Ευέλικτα Transcription Backends
Συνδεθείτε σε WhisperX, OpenAI, Mistral, ή οποιαδήποτε συμβατή υπηρεσία ASR για να καλύψετε τις απαιτήσεις σας σε θέματα απορρήτου και ακρίβειας.
Διαχωρισμός ομιλητών
Αυτόματη αναγνώριση και επισήμανση μεμονωμένων ομιλητών σε ηχογραφήσεις, με υποστήριξη προφίλ φωνής κατά τη χρήση του WhisperX.
AI περιλήψεις και αναζήτηση
Δημιουργήστε αυτόματες περιλήψεις και χρησιμοποιήστε τη σημασιολογική λειτουργία Inquire Mode για να αναζητήσετε νόημα σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη μεταγραφών σας.
Πολλαπλών Χρηστών και SSO
Υποστήριξη πολλών χρηστών με κοινή χρήση με λεπτομερή έλεγχο, δημόσιους συνδέσμους και OIDC SSO, συμπεριλαμβανομένων των Keycloak, Azure AD, Google και Auth0.
Ενσωματώσεις ροών εργασίας
Ενεργοποιήστε την αυτοματοποίηση κατάντη μέσω REST API και webhooks, με έτοιμους συνδέσμους για n8n, Zapier και Make.
Γιατί να τρέξω Speakr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.