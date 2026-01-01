Το Speakr είναι μια self-hosted πλατφόρμα AI transcription και λήψης σημειώσεων, σχεδιασμένη για να καταγράφει, να transcribe και να αξιοποιεί το ηχητικό σας περιεχόμενο. Υποστηρίζει πολλαπλά transcription backends - συμπεριλαμβανομένων των WhisperX, OpenAI και Mistral - δίνοντάς σας την ευελιξία να επιλέξετε τοπική ή cloud-based processing. Το Speaker diarization, τα voice profiles και οι AI-generated περιλήψεις βοηθούν στην ανάδειξη πληροφοριών από συναντήσεις, συνεντεύξεις και διαλέξεις.

Με υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, OIDC SSO, ένα REST API με webhooks και ενσωματώσεις για n8n, Zapier και Make, το Speakr εντάσσεται φυσικά στις ροές εργασίας της ομάδας. Η self-hosting του διατηρεί όλες τις ηχογραφήσεις και τα transcripts υπό τον πλήρη έλεγχό σας.