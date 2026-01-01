Αναπτύξτε το Explo με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted μηχανή ανακάλυψης μουσικής που δημιουργεί αυτόματα playlists από προτάσεις του ListenBrainz και τις κατεβάζει στη βιβλιοθήκη σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Explo
Το Explo είναι ένας self-hosted server ανακάλυψης μουσικής που συνδέει το ιστορικό ακρόασης του ListenBrainz με την προσωπική σας μουσική βιβλιοθήκη. Αντλεί εβδομαδιαίες και καθημερινές λίστες αναπαραγωγής προτάσεων από το ListenBrainz, βρίσκει τα αντίστοιχα κομμάτια μέσω YouTube ή Soulseek, τα κατεβάζει και δημιουργεί λίστες αναπαραγωγής απευθείας μέσα σε Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ή MPD — αυτόματα, σε ένα πρόγραμμα που εσείς ελέγχετε.
Σε αντίθεση με τις streaming services που κλειδώνουν τις προτάσεις πίσω από συνδρομές και αδιαφανείς algorithms, το Explo σας προσφέρει πλήρη διαφάνεια: κάθε πρόταση είναι ανιχνεύσιμη στα πραγματικά δεδομένα ακρόασης σας στο ListenBrainz, και κάθε κομμάτι που κατεβάζετε βρίσκεται στον δικό σας server. Το ενσωματωμένο web UI σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε προγράμματα, να περιηγείστε στο ιστορικό λιστών αναπαραγωγής και να διαμορφώνετε όλες τις ενσωματώσεις χωρίς να επεξεργάζεστε config files.
Βασικά χαρακτηριστικά του Explo
ListenBrainz ανακάλυψη
Αντλεί τις λίστες αναπαραγωγής Weekly Exploration, Weekly Jams και Daily Jams απευθείας από τον λογαριασμό σας στο ListenBrainz - προτάσεις διαμορφωμένες εξ ολοκλήρου από το δικό σας ιστορικό ακρόασης.
Υποστήριξη πολλαπλών server
Ενσωματώνεται με Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic και MPD, δημιουργώντας λίστες αναπαραγωγής απευθείας μέσα στον όποιον music server χρησιμοποιείτε ήδη.
Προγραμματισμένος αυτοματισμός
Διαμορφώσιμα χρονοδιαγράμματα cron εκτελούν αυτόματα την ανακάλυψη — ρυθμίστε το μία φορά και νέα μουσική εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη σας κάθε εβδομάδα χωρίς κανένα χειροκίνητο βήμα.
Λήψη από YouTube και Soulseek
Βρίσκει και κατεβάζει κομμάτια μέσω YouTube (με yt-dlp) ή Soulseek (μέσω Slskd), με φίλτρα ποιότητας, επιλογή μορφής και έξυπνη αφαίρεση διπλοτύπων.
Διαχείριση Web UI
Περιηγηθείτε στα αρχεία λιστών αναπαραγωγής, ενεργοποιήστε μη αυτόματες εκτελέσεις, προσαρμόστε τα χρονοδιαγράμματα και διαχειριστείτε όλες τις ρυθμίσεις του music server από ένα ενιαίο, πιστοποιημένο περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης.
Γιατί να τρέξω Explo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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