Το Explo είναι ένας self-hosted server ανακάλυψης μουσικής που συνδέει το ιστορικό ακρόασης του ListenBrainz με την προσωπική σας μουσική βιβλιοθήκη. Αντλεί εβδομαδιαίες και καθημερινές λίστες αναπαραγωγής προτάσεων από το ListenBrainz, βρίσκει τα αντίστοιχα κομμάτια μέσω YouTube ή Soulseek, τα κατεβάζει και δημιουργεί λίστες αναπαραγωγής απευθείας μέσα σε Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ή MPD — αυτόματα, σε ένα πρόγραμμα που εσείς ελέγχετε.

Σε αντίθεση με τις streaming services που κλειδώνουν τις προτάσεις πίσω από συνδρομές και αδιαφανείς algorithms, το Explo σας προσφέρει πλήρη διαφάνεια: κάθε πρόταση είναι ανιχνεύσιμη στα πραγματικά δεδομένα ακρόασης σας στο ListenBrainz, και κάθε κομμάτι που κατεβάζετε βρίσκεται στον δικό σας server. Το ενσωματωμένο web UI σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε προγράμματα, να περιηγείστε στο ιστορικό λιστών αναπαραγωγής και να διαμορφώνετε όλες τις ενσωματώσεις χωρίς να επεξεργάζεστε config files.